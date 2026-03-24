У ніч на 24 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого частина споживачів у кількох областях залишилась без світла.

Про це повідомили у Міненерго.

Атака на енергосистему України 24 березня: що відомо

Цієї ночі ворог завдав комбінованого масованого удару по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах України.

Унаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії для всіх абонентів.

Упродовж дня 24 березня в Україні запроваджуються графіки погодинних відключень.

Зокрема, з 16:00 до 22:00 обмеження діятимуть у більшості регіонів для всіх категорій споживачів.

Також до кінця доби застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості.

Жителям радять уточнювати інформацію про відключення на офіційних сторінках обленерго та за можливості ощадливо споживати електроенергію у пікові години.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 березня через російські удари по енергетичній інфраструктурі на Півдні України в Молдові тимчасово відключили лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.

