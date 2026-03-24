В ночь на 24 марта российские войска совершили массированную атаку на украинские регионы с применением беспилотников, ракет и артиллерии.

Под ударами оказались Полтава, Запорожье, Днепропетровская и Сумская области. В результате обстрелов есть погибшие, раненые, пожары и разрушения гражданской инфраструктуры.

Также последствия атак и чрезвычайные события зафиксировали за рубежом — в Молдове отключили линию электропередач, в Литве упал неизвестный дрон, а в Колумбии произошла масштабная авиакатастрофа.

Сейчас смотрят

О главных событиях ночи и утра 24 марта — читайте в материале «Фактов ICTV».

Взрывы в Полтаве

В ночь на 24 марта раздались взрывы в Полтаве.

После ударов зафиксированы повреждения в частном секторе, многоэтажных домах и гостинице. В местах попаданий возникли пожары.

В городе временно ограничивали движение транспорта.

В результате атаки на Полтавскую общину погибли два человека. Еще 11 человек получили ранения, среди них — ребенок.

Атака на Запорожье

В ночь на 24 марта российские войска также осуществили массированную комбинированную атаку на Запорожье с применением ударных беспилотников и ракет.

Город длительное время находился под угрозой повторных ударов.

Под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома, торговый объект, промышленные и нежилые здания.

Также зафиксировано попадание беспилотника в многоквартирный дом.

В нескольких районах города возникли пожары.

По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще девять получили ранения.

Атака на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области враг более 20 раз атаковал два района беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Мировская, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины. Повреждены жилые дома.

В Синельниковском районе обстрелам подверглись Шахтерская, Васильковская и Славянская общины. Возник пожар, повреждены частные дома и инфраструктура.

Пострадала 76-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Подразделения ПвК Восток в течение ночи уничтожили 18 вражеских беспилотников над Днепропетровской областью.

Атака на Сумскую область

Утром 24 марта российские войска атаковали два старостата Сумской общины с помощью FPV-дронов.

В Песчанском старостате вражеский дрон попал в маршрутное такси, курсирующее по маршруту Сумы — Нижнее Песчаное.

В результате удара 65-летний водитель получил ранения, его госпитализировали. Транспортное средство получило повреждения.

В Стецковском старостате FPV-дрон попал на территорию частного домохозяйства. Там поврежден забор, выбиты окна дома, а также повреждены два легковых автомобиля.

По предварительным данным, люди не пострадали. Другие последствия атак уточняются.

США определили дату завершения боевых действий против Ирана

Власти США рассчитывают завершить войну против Ирана до 9 апреля. В то же время представители иранского режима отрицают факт переговоров с Вашингтоном на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом 23 марта сообщило израильское издание Ynet со ссылкой на источники в израильских властях.

По словам одного из собеседников, Вашингтон определил 9 апреля в качестве ориентировочной даты завершения войны против Ирана. Для достижения этой цели предусмотрено 21 день, в течение которого могут продолжаться боевые действия и переговоры.

Также, по данным источника, переговоры между Ираном и США должны состояться в конце этой недели в Пакистане.

Собеседник издания заявил, что Белый дом не сообщал израильским властям о своих контактах со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Как отмечает издание, завершение войны до 9 апреля дало бы возможность Дональду Трампу посетить Израиль в День независимости страны 21 апреля.

Авиакатастрофа в Колумбии

В Колумбии 23 марта разбился военный самолет с 125 людьми на борту.

Авария произошла сразу после взлета в южной части Амазонского региона страны.

По предварительным данным, подтверждена гибель как минимум одного человека.

Спасатели извлекли из-под обломков 77 пострадавших, всех их госпитализировали. Еще 43 человека числятся пропавшими без вести.

Известно, что самолет перевозил 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Причины катастрофы устанавливаются.

Отключение света в Молдове после атак РФ

Вечером 23 марта из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре юга Украины в Молдове временно отключили линию электропередачи Исакча – Вулканешты.

В Министерстве энергетики страны сообщили, что линия в настоящее время не работает, а специалисты проводят техническую проверку.

К восстановлению привлечены бригады нескольких операторов систем передачи.

В настоящее время продолжается оценка состояния энергетической инфраструктуры и возможности восстановления её работы.

В Литве упал и взорвался неизвестный дрон

В Варенском районе Литвы, вблизи границы с Беларусью, упал и взорвался неизвестный беспилотник.

Его полёт не зафиксировали радары противовоздушной обороны.

На месте работают специалисты, которые собирают и исследуют обломки.

Предварительно установлено, что дрон имел двигатель внутреннего сгорания, которые используются в некоторых типах беспилотников.

Вероятно, он мог попасть на территорию Литвы со стороны Беларуси. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.