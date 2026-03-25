В Тернополе задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге отделения банка. Его завербовали российские спецслужбы через сайт для онлайн-знакомств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Поджог банка в Тернополе: что известно

Отмечается, что об инциденте стало известно 24 марта около 21:00. Пожар зафиксировали в отделении одного из банков в микрорайоне Сонячный.

– Пожар оперативно ликвидировали. Во время осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что причиной возгорания стал умышленный поджог, – говорится в сообщении.

Подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Известно, что 22-летний житель Тернополя был завербован представителями российских спецслужб через сайт знакомств.

– Они (россияне, – Ред.) придумали историю о задержании новой знакомой и выдвинули ему требование совершить поджог финансового учреждения. В дальнейшем он получал от куратора подробные указания по подготовке и совершению преступления, – рассказали в полиции.

Мужчина, как отмечается, получил аванс за выполнение задания на банковскую карту.

Подозреваемый купил бензин, прибыл на место и поджог отделение банка. Все это время его российский куратор находился с ним на онлайн-связи и контролировал весь процесс.

Жителя Тернополя подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник : Нацполіція

