В Тернополе 22-летний мужчина поджог банк по приказу российских спецслужб
- В Тернополе 22-летний мужчина поджог отделение банка.
- Полиция и СБУ установили, что его завербовали российские спецслужбы через сайт знакомств.
- По факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
В Тернополе задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге отделения банка. Его завербовали российские спецслужбы через сайт для онлайн-знакомств.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Поджог банка в Тернополе: что известно
Отмечается, что об инциденте стало известно 24 марта около 21:00. Пожар зафиксировали в отделении одного из банков в микрорайоне Сонячный.
– Пожар оперативно ликвидировали. Во время осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что причиной возгорания стал умышленный поджог, – говорится в сообщении.
Подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Известно, что 22-летний житель Тернополя был завербован представителями российских спецслужб через сайт знакомств.
– Они (россияне, – Ред.) придумали историю о задержании новой знакомой и выдвинули ему требование совершить поджог финансового учреждения. В дальнейшем он получал от куратора подробные указания по подготовке и совершению преступления, – рассказали в полиции.
Мужчина, как отмечается, получил аванс за выполнение задания на банковскую карту.
Подозреваемый купил бензин, прибыл на место и поджог отделение банка. Все это время его российский куратор находился с ним на онлайн-связи и контролировал весь процесс.
Жителя Тернополя подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
