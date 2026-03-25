У Тернополі затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі відділення банку. Його завербували російські спецслужби через сайт для онлайн-знайомств.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Підпал банку в Тернополі: що відомо

Зазначається, що про інцидент стало відомо 24 березня близько 21:00. Пожежу зафіксували у відділенні одного з банків на масиві Сонячний.

– Пожежу оперативно ліквідували. Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що причиною займання став умисний підпал, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного встановили завдяки записам із камер відеоспостереження.

Відомо що 22-річний житель Тернополя був завербований представниками російських спецслужб через сайт знайомств.

– Вони (росіяни, – Ред.) вигадали історію про затримання нової знайомої та висунули йому вимогу здійснити підпал фінансової установи. Надалі він отримував від куратора детальні вказівки щодо підготовки та вчинення злочину, – розповіли у поліції.

Чоловік, як зазначається, отримав завдаток за виконання завдання на банківську картку.

Підозрюваний купив бензин, прибув на місце та підпалив відділення банку. Увесь цей час його російський куратор перебував з ним на онлайн-зв’язку та контролював весь процес.

Тернополянина підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело : Нацполіція

