У Тернополі 22-річний чоловік підпалив банк за наказом російських спецслужб
- У Тернополі 22-річний чоловік підпалив відділення банку.
- Поліція та СБУ встановили, що його завербували російські спецслужби через сайт знайомств.
- За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.
У Тернополі затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі відділення банку. Його завербували російські спецслужби через сайт для онлайн-знайомств.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Підпал банку в Тернополі: що відомо
Зазначається, що про інцидент стало відомо 24 березня близько 21:00. Пожежу зафіксували у відділенні одного з банків на масиві Сонячний.
– Пожежу оперативно ліквідували. Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що причиною займання став умисний підпал, – йдеться у повідомленні.
Підозрюваного встановили завдяки записам із камер відеоспостереження.
Відомо що 22-річний житель Тернополя був завербований представниками російських спецслужб через сайт знайомств.
– Вони (росіяни, – Ред.) вигадали історію про затримання нової знайомої та висунули йому вимогу здійснити підпал фінансової установи. Надалі він отримував від куратора детальні вказівки щодо підготовки та вчинення злочину, – розповіли у поліції.
Чоловік, як зазначається, отримав завдаток за виконання завдання на банківську картку.
Підозрюваний купив бензин, прибув на місце та підпалив відділення банку. Увесь цей час його російський куратор перебував з ним на онлайн-зв’язку та контролював весь процес.
Тернополянина підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
