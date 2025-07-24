СБУ запобігла спробі теракту біля ТЦК у Миколаєві: що відомо

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували подвійний вибух біля обласного ТЦК у Миколаєві.

Планували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві: що відомо

Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спершу підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

– У такий спосіб окупанти планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати ситуацію в прифронтовому регіоні, – йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ, які діяли окремо одне від одного, але мали спільного куратора.

Зараз дивляться

Одним із фігурантів виявився 38-річний житель Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Після вербування його завданням було спорядити СВУ і закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію схованок безпосередньому виконавцю запланованого теракту. Ним виявився 18-річний житель Київської області.

За інструкцією куратора юнак забрав зі схованок у Херсоні та Миколаєві два СВУ. Один із них сховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, інший – заклав поруч. У цей момент співробітники СБУ затримали його і тим самим зірвали плани ворога.

На місці події в агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років в’язниці до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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