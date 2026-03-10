В период полномасштабного вторжения Россия осуществила более 5,9 тыс. атак против украинской энергосистемы. Повреждения были существенными, однако система смогла выдержать.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время встречи с журналистами.

Шмыгаль о работе энергосистемы Украины

По словам Шмыгаля, основные вопросы на встрече касались завершения зимнего периода и приоритетов Министерства энергетики в подготовке к следующему отопительному сезону.

— Теперь наша задача — максимально подготовиться к следующей зиме, — сказал он.

Как утверждает Шмыгаль, ключевые направления касаются восстановления и защиты энергообъектов, формирования запасов, нового подхода к работе с партнерами и развития нефтегазовых проектов.

Министр рассказал, что с начала отопительного сезона Россия повредила девять гигаватт генерации, однако есть планы по восстановлению ориентировочно четырех ГВт.

Как отметил Шмыгаль, Украина разворачивает новую архитектуру энергетической безопасности, в частности, защиту критических узлов, стратегические резервы, распределенную генерацию, где есть амбициозная цель развития дополнительных 1,5 ГВт.

В то же время планируют привлечь от партнеров на все эти нужды в 2026 году около €5 млрд.

Отдельная потребность заключается в формировании необходимых запасов, чтобы иметь возможность осуществить ремонт в короткие сроки, отметил Шмыгаль.

Кроме этого, Украина проводит работу для получения оборудования со списанных европейских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС).

Также Шмыгаль анонсировал новый подход к работе с партнерами, в частности, через энергетический Рамштайн и формирование единого портфеля энергопроектов.

По его словам, Украина продолжает работу по расширению пропускных способностей электроэнергии из стран Европейского Союза. План на ближайшие два года — увеличить до 3,5 ГВт, утверждает Шмыгаль.

Комментируя развитие нефтегазовых проектов, министр подчеркнул важность расширения Вертикального газового коридора, использования украинских газовых хранилищ и возобновления работы нефтепровода Одесса-Броды.

