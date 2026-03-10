Шмыгаль озвучил план подготовки энергосистемы к следующей зиме
- С начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема выдержала более 5,9 тыс. вражеских атак, которые привели к потере 9 ГВт мощностей генерации.
- Сейчас правительство сосредоточено на развитии новой архитектуры энергобезопасности, которая предусматривает восстановление 4 ГВт мощностей и привлечение около €5 млрд международной помощи в 2026 году.
В период полномасштабного вторжения Россия осуществила более 5,9 тыс. атак против украинской энергосистемы. Повреждения были существенными, однако система смогла выдержать.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время встречи с журналистами.
Шмыгаль о работе энергосистемы Украины
По словам Шмыгаля, основные вопросы на встрече касались завершения зимнего периода и приоритетов Министерства энергетики в подготовке к следующему отопительному сезону.
— Теперь наша задача — максимально подготовиться к следующей зиме, — сказал он.
Как утверждает Шмыгаль, ключевые направления касаются восстановления и защиты энергообъектов, формирования запасов, нового подхода к работе с партнерами и развития нефтегазовых проектов.
Министр рассказал, что с начала отопительного сезона Россия повредила девять гигаватт генерации, однако есть планы по восстановлению ориентировочно четырех ГВт.
Как отметил Шмыгаль, Украина разворачивает новую архитектуру энергетической безопасности, в частности, защиту критических узлов, стратегические резервы, распределенную генерацию, где есть амбициозная цель развития дополнительных 1,5 ГВт.
В то же время планируют привлечь от партнеров на все эти нужды в 2026 году около €5 млрд.
Отдельная потребность заключается в формировании необходимых запасов, чтобы иметь возможность осуществить ремонт в короткие сроки, отметил Шмыгаль.
Кроме этого, Украина проводит работу для получения оборудования со списанных европейских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и теплоэлектростанций (ТЭС).
Также Шмыгаль анонсировал новый подход к работе с партнерами, в частности, через энергетический Рамштайн и формирование единого портфеля энергопроектов.
По его словам, Украина продолжает работу по расширению пропускных способностей электроэнергии из стран Европейского Союза. План на ближайшие два года — увеличить до 3,5 ГВт, утверждает Шмыгаль.
Комментируя развитие нефтегазовых проектов, министр подчеркнул важность расширения Вертикального газового коридора, использования украинских газовых хранилищ и возобновления работы нефтепровода Одесса-Броды.