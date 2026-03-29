У понеділок, 30 березня, в усіх регіонах України у певні години доби діятимуть обмеження для промислових споживачів.

Графіки відключення світла по всій Україні

НЕК Укренерго у Telegram повідомило, що, починаючи з 18:00 до 22:00 вечора, будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для підприємств.

Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож Укренерго радить слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема витримала понад 5,9 тис. ворожих атак, що призвели до втрати 9 ГВт потужностей генерації.

І наразі уряд зосереджений на розбудові нової архітектури енергобезпеки, яка передбачає відновлення 4 ГВт потужностей та залучення близько €5 млрд міжнародної допомоги у 2026 році.

