Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил заверения от госсекретаря США Марко Рубио в том, что Соединённые Штаты не планируют перенаправлять американское оружие, закупленное для Украины, на Ближний Восток.

Об этом министр заявил в интервью Укринформу.

Оружие для Украины

Так, в СМИ появился ряд публикаций о том, что якобы американское оружие для Украины будет перенаправляться на Ближний Восток для защиты американских союзников.

Андрей Сибига опровергает это утверждение.

По его словам, во время заседания министров иностранных дел стран Большой семерки, которое состоялось 27 марта во Франции, американская сторона заверила, что не планирует поставлять оружие, закупленное по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток.

— Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио — ничего никуда не перенаправлялось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На данный момент нет планов и относительно перенаправления, — заявил глава украинского МИД.

Украина также получила заверения о вкладах в программу PURL еще одной страны. Министр Андрей Сибига не раскрыл подробностей, но подчеркнул, что программа по закупке американского вооружения продолжает действовать и развиваться.

Он отметил, что это единственно возможный инструмент для усиления стратегической противовоздушной обороны Украины.

27 марта издание Politico сообщило, что представители Белого дома начали предупреждать страны о том, что поставки американского оружия в Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы из-за приоритетного использования этих ресурсов для войны в Иране.

