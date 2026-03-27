Поставки оружия в Украину могут быть отложены из-за приоритета США в Иране — Politico
- Представители администрации Дональда Трампа предупредили союзников, что война в Иране может задержать поставки оружия Украине.
- Госсекретарь Марко Рубио заявил, что на данный момент ни одна из поставок в рамках программы PURL не была перенаправлена.
- Пентагон и НАТО заявляют, что поддержка Украины продолжается.
Представители администрации Дональда Трампа начали предупреждать страны, что поставки вооружений США для Украины могут быть прерваны в ближайшие месяцы из-за приоритетного использования этих ресурсов для войны в Иране.
Об этом пишет Politico.
Поставки оружия Украине могут задерживаться
Госдепартамент сообщил союзникам, что поставки боеприпасов, особенно перехватчиков противовоздушной обороны Patriot, могут задерживаться, сообщили трое европейских чиновников, знакомых с этими переговорами.
Государственный секретарь Марко Рубио планировал обсудить это с лидерами на встрече министров иностранных дел G7 в пятницу, 27 марта, сообщили два чиновника.
— Ничего не было перенаправлено. Но это может произойти, — сказал госсекретарь США Марко Рубио.
Предупреждение появилось на фоне опасений европейских и азиатских стран, что США могут перенаправить вооружение, которое они уже приобрели, для использования в войне в Иране, чтобы пополнить собственные запасы.
Это грозит сорвать ключевую программу для Украины, по которой союзники покупают оружие у США для Киева.
По крайней мере, некоторые союзники “получили заверения” от США, что поставки по инициативе, известной как PURL, не были перенаправлены, сообщил один из европейских чиновников.
— Это, конечно, ничего не говорит о будущем, — добавил он на условиях анонимности.
Опасения в европейских столицах усилились после того, как в четверг газета The Washington Post сообщила, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления вооружений из этой инициативы для пополнения запасов США.
Однако Георгий Тихий, пресс-секретарь МИД Украины, заявил, что Рубио не сообщал о предстоящих перебоях в поставках PURL во время двусторонней встречи на полях G7 в пятницу, однако отказался предоставлять дополнительные подробности их разговора.
Другие европейские чиновники успокаивают себя тем, что задержки поставок не произойдут сразу, особенно после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что военные США “очень близки” к достижению своих целей в Иране.
В Пентагоне отказались от комментариев.
— Вооруженные силы Америки являются самыми мощными в мире, и мы обеспечим, чтобы силы США и наши союзники и партнеры имели все необходимое для боя и победы, — говорится в заявлении.
Госдепартамент США, посольства Великобритании, Франции, Канады и Японии в Вашингтоне не ответили на запросы издания.
Посольства ЕС, Италии и Германии воздержались от комментариев.
Нет сбоев в реализации программы PURL — НАТО
Лидеры НАТО накануне встречи подчеркнули, что в реализации программы нет сбоев.
— Могу вас заверить, что критически важная помощь США для Украины, оплата которой осуществляется союзниками в рамках PURL, продолжает поступать, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте журналистам в четверг в Брюсселе.
Пресс-секретарь НАТО Элисон Харт подчеркнула, что ничего не изменилось.
— Все, за что союзники и партнеры НАТО заплатили через PURL, было доставлено или продолжает поступать в Украину, — заявила она.
Перенаправление поставок PURL в Персидский залив было бы «неприемлемым», заявил дипломат НАТО.
Хотя последствия “будут зависеть от задержки” для каждого вида оборудования, влияние может быть “серьезным”, добавил он.