Представители администрации Дональда Трампа начали предупреждать страны, что поставки вооружений США для Украины могут быть прерваны в ближайшие месяцы из-за приоритетного использования этих ресурсов для войны в Иране.

Об этом пишет Politico.

Поставки оружия Украине могут задерживаться

Госдепартамент сообщил союзникам, что поставки боеприпасов, особенно перехватчиков противовоздушной обороны Patriot, могут задерживаться, сообщили трое европейских чиновников, знакомых с этими переговорами.

Государственный секретарь Марко Рубио планировал обсудить это с лидерами на встрече министров иностранных дел G7 в пятницу, 27 марта, сообщили два чиновника.

— Ничего не было перенаправлено. Но это может произойти, — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Предупреждение появилось на фоне опасений европейских и азиатских стран, что США могут перенаправить вооружение, которое они уже приобрели, для использования в войне в Иране, чтобы пополнить собственные запасы.

Это грозит сорвать ключевую программу для Украины, по которой союзники покупают оружие у США для Киева.

По крайней мере, некоторые союзники “получили заверения” от США, что поставки по инициативе, известной как PURL, не были перенаправлены, сообщил один из европейских чиновников.

— Это, конечно, ничего не говорит о будущем, — добавил он на условиях анонимности.

Опасения в европейских столицах усилились после того, как в четверг газета The Washington Post сообщила, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления вооружений из этой инициативы для пополнения запасов США.

Однако Георгий Тихий, пресс-секретарь МИД Украины, заявил, что Рубио не сообщал о предстоящих перебоях в поставках PURL во время двусторонней встречи на полях G7 в пятницу, однако отказался предоставлять дополнительные подробности их разговора.

Другие европейские чиновники успокаивают себя тем, что задержки поставок не произойдут сразу, особенно после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что военные США “очень близки” к достижению своих целей в Иране.

В Пентагоне отказались от комментариев.

— Вооруженные силы Америки являются самыми мощными в мире, и мы обеспечим, чтобы силы США и наши союзники и партнеры имели все необходимое для боя и победы, — говорится в заявлении.

Госдепартамент США, посольства Великобритании, Франции, Канады и Японии в Вашингтоне не ответили на запросы издания.

Посольства ЕС, Италии и Германии воздержались от комментариев.

Нет сбоев в реализации программы PURL — НАТО

Лидеры НАТО накануне встречи подчеркнули, что в реализации программы нет сбоев.

— Могу вас заверить, что критически важная помощь США для Украины, оплата которой осуществляется союзниками в рамках PURL, продолжает поступать, — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте журналистам в четверг в Брюсселе.

Пресс-секретарь НАТО Элисон Харт подчеркнула, что ничего не изменилось.

— Все, за что союзники и партнеры НАТО заплатили через PURL, было доставлено или продолжает поступать в Украину, — заявила она.

Перенаправление поставок PURL в Персидский залив было бы «неприемлемым», заявил дипломат НАТО.

Хотя последствия “будут зависеть от задержки” для каждого вида оборудования, влияние может быть “серьезным”, добавил он.

Связанные темы:

