Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запевнення від держсекретаря США Марко Рубіо, що Сполучені Штати не планують перенаправляти американську зброю, закуплену для України, на Близький Схід.

Про це міністр заявив в інтерв’ю Укрінформу.

Зброя для України

Так, у ЗМІ була низка пулікацій, що нібито американська зброя для України буде перенаправлятися на Близький Схід для захисту американських союзників.

Андрій Сибіга спростовує це твердження.

За його словами, під час засідання міністрів закордонних справ країн Великої сімки, яке відбулося 27 березня у Франції, американська сторона запевнила, що не має планів постачати зброю, закуплену за програмою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) на Близький Схід.

— Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо — нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації, — заявив очільник українського МЗС.

Україна також отримала запевнення про внески до програми PURL ще однієї країни. Міністр Андрій Сибіга не розкрив деталей, але наголосив, що програма із закупівлі американського озброєння продовжує діяти та розвиватися.

Він зауважив, що це єдиноможливий інструмент для посилення стратегічної протиповітряної оборони для України.

27 березня видання Politico написало, що представники Білого дому почали попереджати країни, що постачання американської зброї для України може бути перерване у найближчі місяці через пріоритетне використання цих ресурсів для війни в Ірані.

Джерело : Укрінформ

