Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио в ходе министерской встречи G7 во Франции.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Встреча Сибиги и Рубио 27 марта: что известно

В ходе переговоров стороны сосредоточились на ключевых вопросах завершения войны в Украине.

Сибига подчеркнул, что роль США остается критически важной для продвижения мирных инициатив.

— Предложения Украины являются реалистичными и осуществимыми. Давление на Россию имеет ключевое значение для того, чтобы заставить Москву прекратить войну, — отметил министр.

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Украина подчеркивает, что Россия и Иран действуют согласованно.

— Режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И на оба должно быть оказано консолидированное давление, — заявил Сибига.

Особое внимание уделили сотрудничеству Украины со странами Персидского залива в сфере безопасности, в частности противодействию иранским угрозам.

Глава МИД отметил, что вопрос противодействия российской агрессии должен оставаться одним из ключевых в международной повестке дня.

По его словам, Украина уже демонстрирует себя как надежный партнер в сфере безопасности для союзников, в частности в сфере противодействия современным угрозам.

