Выдающихся украинцев, чьи могилы находятся за рубежом, хотят перезахоронить в Украине. Для этого в Киеве планируется создать Пантеон.

Об этом стало известно по итогам совещания главы Офиса президента Кирилла Буданова.

Пантеон выдающихся украинцев: что известно

Глава ОП назвал создание Пантеона “непростым делом”, поскольку могилы выдающихся украинцев находятся в разных странах мира, “как в дружественных, так и в недружественных”.

— Надо начинать как можно скорее, ведь возвращение исторической памяти — это очень важное дело, которое особенно актуально во времена войны за суверенитет и независимость, — отметил Буданов.

Для реализации инициативы необходимо составить перечень выдающихся украинцев, разработать механизм возвращения их останков и определить конкретное место, где может быть создан Пантеон выдающихся украинцев.

По словам руководителя ОП, значительную роль в этом должно сыграть Национальное военное мемориальное кладбище.

— Каждый шаг — от юридических процедур до перезахоронения праха — будет осуществляться с согласия потомков и с соблюдением законодательства, — написал Буданов в Telegram.

По словам заместителя министра иностранных дел Марьяны Бецы, дипломатические представительства идентифицировали захоронения 98 украинцев в 21 стране.

Среди них — политические, военные, культурные и общественные деятели УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, правительства в изгнании и участники национально-освободительной борьбы.

