Видатних українців, могили яких розташовані за кордоном, хочуть перепоховати в Україні. Для цього у Києві хочуть створити Пантеон.

Про це стало відомо за підсумками наради керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Пантеон видатних українців: що відомо

Глава ОП назвав створення Пантеону “непростою справою”, оскільки могили видатних українців розташовані у всьому світі, “як у дружніх, так і в недружніх країнах”.

– Маємо розпочинати якомога швидше, адже повернення історичної пам’яті – це дуже важлива справа, яка особливо актуальна в часи війни за суверенітет та незалежність, – зазначив Буданов.

Для реалізації ініціативи мають скласти перелік видатних українців, розробити механізм повернення їхніх останків та визначити конкретне місце, де може бути створений Пантеон видатних українців.

За словами керівника ОП, значну роль у цьому має відіграти Національне військове меморіальне кладовище.

– Кожен крок – від юридичних процедур до перенесення праху – здійснюватиметься за згоди нащадків та з дотриманням законодавства, – написав Буданов у Telegram.

За словами заступниці міністра закордонних справ Мар’яни Беци, дипломатичні представництва ідентифікували поховання 98 українців у 21 країні.

Серед них – політичні, військові, культурні та громадські діячі УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, уряду в екзилі та учасники національно-визвольних змагань.

