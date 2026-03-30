Разговоры об ограничениях на использование российского программного обеспечения, которое широко применялось украинским бизнесом и бухгалтерами, в частности 1С, велись уже не первый год. В условиях полномасштабной войны эти дискуссии только усилились.

В конце концов, 29 января Госспецсвязь официально закрепила этот курс, обнародовав перечень программного обеспечения и сетевого оборудования, запрещенного к использованию.

Запрещено ли использовать 1С в Украине и предусмотрены ли штрафы, читайте в нашем материале.

Действительно ли 1С запрещено в Украине

Запрет на 1С в Украине уже действует для государственного сектора, оборонных предприятий и объектов критической инфраструктуры. Именно для них использование такого программного обеспечения полностью запрещено.

Речь идет о решениях, принятых на государственном уровне, в частности в связи с санкционной политикой и действиями Госспецсвязи. Был обнародован открытый перечень программ, которые нельзя использовать, и в него вошли десятки продуктов линейки 1С и BAS. Таким образом, уже сейчас в Украине запретили 1С для стратегически важных сфер.

В перечень вошли самые популярные решения для бухгалтерии, управления персоналом, торговли и документооборота — как версии 7.7, так и 8. Также под ограничения попали современные продукты BAS и даже специализированные решения для бюджетных учреждений.

Создание списка в Госспецсвязи объясняют необходимостью защиты государственных систем от киберугроз, ведь подобное программное обеспечение может содержать уязвимости или использоваться для сбора данных.

Почему был введен запрет на 1С

Главная причина, по которой в Украине введен запрет на использование программы 1С, — это безопасность. Программа имеет российское происхождение, а в условиях войны это рассматривается как потенциальный риск для государства.

Речь идет не только о теоретической угрозе. Власти подчеркивают, что такие системы могут:

содержать скрытые уязвимости;

передавать данные третьим сторонам;

использоваться для кибератак или шпионажа.

Именно поэтому запрет на использование 1С в Украине стал частью более широкой политики цифровой безопасности и санкций против России.

Действует ли запрет на использование 1С в Украине для бизнеса

Если говорить о частном секторе, то ситуация сложнее. Прямого тотального запрета для всех компаний пока нет.

Однако, как объясняет адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько, ситуация стремительно меняется. По словам Игоря Ясько, сегодня использование 1С и BAS уже нельзя считать нейтральным решением, ведь это подсанкционное программное обеспечение, которое создает как юридические, так и репутационные риски для компаний.

Он отмечает, что даже без прямого запрета бизнес оказывается под давлением, в частности со стороны банков, инвесторов и контролирующих органов.

Какова ответственность и штраф за использование 1С

Как рассказал адвокат, пока прямого наказания для всех компаний еще нет, но оно может появиться в ближайшее время. Законопроект №13505 предусматривает серьезные санкции.

В частности, за использование 1С может быть наложен штраф, размер которого может достигать 2% годового оборота компании. А это уже существенный финансовый риск.

Игорь Ясько подчеркивает, что в случае принятия законодательных изменений штрафы станут реальным инструментом воздействия, и компании, которые не откажутся от таких систем, могут понести значительные убытки.

Кроме того, использование подсанкционного ПО может привести к:

отказу банков в сотрудничестве;

проблемам с привлечением инвестиций;

претензиям по поводу защиты персональных данных.

Когда окончательно запретят 1С

Согласно законопроекту, Украина планирует полностью отказаться от такого программного обеспечения к 2030 году.

Несмотря на отсутствие немедленного запрета, адвокат советует не откладывать переход на альтернативы. Причина проста — риски уже сейчас значительно превышают выгоды.

Как отмечает Игорь Ясько, бухгалтеры фактически стали “первой линией обороны” между старыми системами и новыми требованиями. И чем дольше компания работает с такими программами, тем больше рискует.

