Кэшбэк на топливо в Украине: как реализуется программа

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства отмечают высокий интерес украинцев к программе Кэшбэк на топливо.

— Что касается программы кэшбэка на топливо. Сейчас программа стоит 20 млн грн в день. Мы видим, что ее используют люди, которые действительно в этом нуждаются. Эти деньги адресные – они идут людям и маркированы, их используют для погашения коммуналки, — сообщил глава министерства Алексей Соболев.

В ведомстве также опровергли мнение, что программой пользуются преимущественно владельцы дорогих авто. Выплаты ограничены суммой до 1 000 грн в месяц на одного человека, что делает программу более справедливой.

Программа стартовала 20 марта и продлится до 1 мая 2026 года. Средства автоматически начисляются при оплате топлива картой в рамках Национального кэшбека, а потратить их можно на базовые нужды — от коммуналки до лекарств или продуктов.

