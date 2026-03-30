Розмови про обмеження російського програмного забезпечення, яке широко використовувалося українським бізнесом і бухгалтерами, зокрема 1С, точилися вже не перший рік. В умовах повномасштабної війни ці дискусії лише посилилися.

Зрештою 29 січня Держспецзв’язку офіційно закріпила цей курс, оприлюднивши перелік програмного забезпечення та мережевого обладнання, забороненого до використання.

Чи заборонено використовувати 1С в Україні та чи є штрафи, читайте в нашому матеріалі.

Чи дійсно заборонено 1С в Україні

Заборона 1С в Україні вже діє для державного сектору, оборонних підприємств і об’єктів критичної інфраструктури. Саме для них використання такого програмного забезпечення повністю під забороною.

Ідеться про рішення, ухвалені на рівні держави, зокрема через санкційну політику та дії Держспецзв’язку. Було оприлюднено відкритий перелік програм, які не можна використовувати, і до нього увійшли десятки продуктів лінійки 1С та BAS. Отже, вже зараз в Україні заборонили 1С для стратегічно важливих сфер.

До переліку увійшли найпопулярніші рішення для бухгалтерії, управління персоналом, торгівлі та документообігу — як версії 7.7, так і 8. Також під обмеження потрапили сучасні продукти BAS і навіть спеціалізовані рішення для бюджетних установ.

Створення списку у Держспецзв’язку пояснюють необхідністю захисту державних систем від кіберзагроз, адже подібне програмне забезпечення може містити вразливості або використовуватися для збору даних.

Чому відбулася заборона 1С

Головна причина, чому запроваджена заборона на використання програми 1С в Україні, — це безпека. Програма має російське походження, а в умовах війни це розглядається як потенційний ризик для держави.

Ідеться не лише про теоретичну загрозу. Влада наголошує, що такі системи можуть:

містити приховані вразливості;

передавати дані третім сторонам;

використовуватися для кібератак або шпигунства.

Саме тому заборона на використання 1С в Україні стала частиною ширшої політики цифрової безпеки та санкцій проти Росії.

Чи діє заборона на використання 1С в Україні для бізнесу

Якщо говорити про приватний сектор, то ситуація складніша. Прямої тотальної заборони для всіх компаній поки немає.

Однак, як пояснює адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько, ситуація стрімко змінюється. За словами Ігоря Яська, сьогодні використання 1С і BAS уже не можна вважати нейтральним рішенням, адже це підсанкційне програмне забезпечення, яке створює як юридичні, так і репутаційні ризики для компаній.

Він наголошує, що навіть без прямої заборони бізнес опиняється під тиском, зокрема з боку банків, інвесторів і контролюючих органів.

Яка відповідальність і штраф за використання 1С

Як розповів адвокат, наразі прямого покарання для всіх компаній ще немає, але воно може з’явитися найближчим часом. Законопроєкт №13505 передбачає серйозні санкції.

Зокрема, можливий штраф за використання 1С, який може сягати до 2% річного обігу компанії. І це вже суттєвий фінансовий ризик.

Ігор Ясько підкреслює, що разі ухвалення законодавчих змін штрафи стануть реальним інструментом впливу, і компанії, які не відмовляться від таких систем, можуть зазнати значних втрат.

Крім того, використання підсанкційного ПЗ може призвести до:

відмови банків у співпраці;

проблем із залученням інвестицій;

претензій щодо захисту персональних даних.

Коли остаточно заборонять 1С

Згідно з законопроєктом, Україна планує повністю відмовитися від такого програмного забезпечення до 2030 року.

Попри відсутність миттєвої заборони, адвокат радить не відкладати перехід на альтернативи. Причина проста — ризики вже зараз значно перевищують вигоди.

Як зазначає Ігор Ясько, бухгалтери фактично стали “першою лінією оборони” між старими системами та новими вимогами. І чим довше компанія працює з такими програмами, тим більше ризикує.

Пов'язані теми:

