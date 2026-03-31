Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 31 марта: ВСУ уничтожили 970 оккупантов и более 2200 дронов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ на 31 марта 2026
- личного состава – около 1 297 670 (+970) человек,
- танков – 11 826 (+2) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 324 (+7) шт.,
- артиллерийских систем – 39 110 (+61) шт.,
- РСЗО – 1 709 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 338 (+1) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) шт.,
- крылатых ракет – 4 491 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 86 359 (+199) шт.,
- специальной техники – 4 105 шт.
Ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских ударных дронов в небе над Днепропетровской областью.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
Связанные темы:
