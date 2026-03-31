За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 31 марта 2026

  • личного состава – около 1 297 670 (+970) человек,
  • танков – 11 826 (+2) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 324 (+7) шт.,
  • артиллерийских систем – 39 110 (+61) шт.,
  • РСЗО – 1 709 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 338 (+1) ед.,
  • самолетов – 435 ед.,
  • вертолетов – 350 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) шт.,
  • крылатых ракет – 4 491 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 86 359 (+199) шт.,
  • специальной техники – 4 105 шт.

Ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских ударных дронов в небе над Днепропетровской областью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.

Источник: Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Армия РоссииПотери РФГенеральный штаб Украины
