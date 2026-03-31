За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали почти 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ на 31 марта 2026

личного состава – около 1 297 670 (+970) человек,

танков – 11 826 (+2) шт.,

боевых бронированных машин – 24 324 (+7) шт.,

артиллерийских систем – 39 110 (+61) шт.,

РСЗО – 1 709 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 338 (+1) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 208 827 (+2 296) шт.,

крылатых ракет – 4 491 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 86 359 (+199) шт.,

специальной техники – 4 105 шт.

Ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских ударных дронов в небе над Днепропетровской областью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

