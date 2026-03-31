Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували майже 1000 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ на 31 березня 2026

особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб,

танків – 11 826 (+2) од.,

бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.,

артилерійських систем – 39 110 (+61) од.,

РСЗВ – 1 709 (+1) од.,

засобів ППО – 1 338 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.,

крилатих ракет – 4 491 од.,

кораблів і катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 86 359 (+199) од.,

спеціальної техніки – 4 105 од.

Вночі сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровською областю знищили 15 ворожих ударних дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

