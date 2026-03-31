Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 31 березня: ЗСУ знищили 970 окупантів та понад 2200 дронів
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували майже 1000 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ на 31 березня 2026
- особового складу – близько 1 297 670 (+970) осіб,
- танків – 11 826 (+2) од.,
- бойових броньованих машин – 24 324 (+7) од.,
- артилерійських систем – 39 110 (+61) од.,
- РСЗВ – 1 709 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 338 (+1) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 208 827 (+2 296) од.,
- крилатих ракет – 4 491 од.,
- кораблів і катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 86 359 (+199) од.,
- спеціальної техніки – 4 105 од.
Вночі сили протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровською областю знищили 15 ворожих ударних дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
