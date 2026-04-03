В 2026 году Пасха в Харькове вновь пройдет в условиях, когда религиозные праздники переплетаются с реалиями военного времени. Несмотря на это, в храмах города ожидают тысячи верующих, ведь освящение пасок остается главным символом праздника.

Празднование традиционно разделено по конфессиям, поэтому православные и греко-католики будут отмечать Пасху 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля 2026 года.

После службы люди приходят в храмы с корзинами, а освящение происходит прямо у церквей или во внутренних двориках.

Где в Харькове освятить паски на Пасху 2026 православным

В пасхальную ночь и утром харьковские храмы работают в усиленном режиме. Освящение проводят несколько раз подряд, чтобы избежать больших очередей.

Больше всего людей собирается в центральных соборах, но освятить паски можно почти в каждом действующем храме города.

Православные храмы, где можно освятить паски на Пасху в Харькове:

Благовещенский кафедральный собор (пл. Благовещенская, 1)

Свято-Успенский собор (ул. Университетская, 11)

Покровский монастырь (ул. Университетская, 8)

Храм Иоанна Богослова (ул. Алчевских, 50)

Храм святого Пантелеймона (ул. Клочковская, 94)

В больших соборах освящение могут повторять каждые 20–40 минут, чтобы разгрузить поток людей.

Во многих харьковских церквях освящение происходит прямо на открытом воздухе, поэтому священник обходит корзины или проводит обряд в нескольких точках одновременно.

В некоторых храмах также практикуется расширенный формат, когда освящение длится несколько часов без перерыва.

Где освятить паску в Харькове в 2026 году греко-католикам

Греко-католическая община Харькова отмечает Пасху в более спокойной атмосфере. Здесь нет массовых скоплений, а службы проходят в камерном формате.

Освящение корзин обычно происходит сразу после литургии, без длительного ожидания.

Собор Святого Николая Чудотворца в Харькове (УГКЦ), улица Гвардейцев-Широнинцев, 6а

Где в Харькове можно освятить паски: римско-католическая Пасха

Римо-католики отмечают Пасху раньше — 5 апреля 2026 года. В городе действует главный кафедральный собор, где проходят все праздничные богослужения.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии (ул. Гоголя, 4)

После торжественной мессы освящение корзин происходит прямо у храма. Службы часто сопровождаются органной музыкой и богослужением на нескольких языках.

В котором часу и где в Харькове можно освятить паски

Празднование Пасхи будет проходить с учетом военного положения. В городе действует комендантский час, поэтому часть богослужений адаптирована к требованиям безопасности.

В некоторых храмах службы заканчиваются до его начала или возобновляются уже после снятия ограничений.

В случае воздушной тревоги верующих просят пройти в укрытия или безопасные помещения при храмах.

