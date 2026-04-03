Где освятить паски на Пасху 2026 в Харькове: где пройдут богослужения
- Пасха в Харькове в 2026 году пройдет в условиях военного положения, но освящение пасок в храмах будет проводиться.
- Православные и греко-католики празднуют 12 апреля, римо-католики — 5 апреля, освящение происходит после служб возле храмов.
- Освятить паски можно почти во всех храмах Харькова, в больших соборах службы проводят несколько раз.
В 2026 году Пасха в Харькове вновь пройдет в условиях, когда религиозные праздники переплетаются с реалиями военного времени. Несмотря на это, в храмах города ожидают тысячи верующих, ведь освящение пасок остается главным символом праздника.
Празднование традиционно разделено по конфессиям, поэтому православные и греко-католики будут отмечать Пасху 12 апреля, а римо-католики — 5 апреля 2026 года.
После службы люди приходят в храмы с корзинами, а освящение происходит прямо у церквей или во внутренних двориках.
Где в Харькове освятить паски на Пасху 2026 православным
В пасхальную ночь и утром харьковские храмы работают в усиленном режиме. Освящение проводят несколько раз подряд, чтобы избежать больших очередей.
Больше всего людей собирается в центральных соборах, но освятить паски можно почти в каждом действующем храме города.
Православные храмы, где можно освятить паски на Пасху в Харькове:
- Благовещенский кафедральный собор (пл. Благовещенская, 1)
- Свято-Успенский собор (ул. Университетская, 11)
- Покровский монастырь (ул. Университетская, 8)
- Храм Иоанна Богослова (ул. Алчевских, 50)
- Храм святого Пантелеймона (ул. Клочковская, 94)
В больших соборах освящение могут повторять каждые 20–40 минут, чтобы разгрузить поток людей.
Во многих харьковских церквях освящение происходит прямо на открытом воздухе, поэтому священник обходит корзины или проводит обряд в нескольких точках одновременно.
В некоторых храмах также практикуется расширенный формат, когда освящение длится несколько часов без перерыва.
Где освятить паску в Харькове в 2026 году греко-католикам
Греко-католическая община Харькова отмечает Пасху в более спокойной атмосфере. Здесь нет массовых скоплений, а службы проходят в камерном формате.
Освящение корзин обычно происходит сразу после литургии, без длительного ожидания.
- Собор Святого Николая Чудотворца в Харькове (УГКЦ), улица Гвардейцев-Широнинцев, 6а
Где в Харькове можно освятить паски: римско-католическая Пасха
Римо-католики отмечают Пасху раньше — 5 апреля 2026 года. В городе действует главный кафедральный собор, где проходят все праздничные богослужения.
- Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии (ул. Гоголя, 4)
После торжественной мессы освящение корзин происходит прямо у храма. Службы часто сопровождаются органной музыкой и богослужением на нескольких языках.
В котором часу и где в Харькове можно освятить паски
Празднование Пасхи будет проходить с учетом военного положения. В городе действует комендантский час, поэтому часть богослужений адаптирована к требованиям безопасности.
В некоторых храмах службы заканчиваются до его начала или возобновляются уже после снятия ограничений.
В случае воздушной тревоги верующих просят пройти в укрытия или безопасные помещения при храмах.