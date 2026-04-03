У 2026 році Великдень у Харкові знову пройде в умовах, коли релігійні свята поєднуються з реаліями воєнного часу. Попри це, у храмах міста очікують тисячі вірян, адже освячення пасок залишається головним символом свята.

Святкування традиційно розділене за конфесіями, тож православні та греко-католики відзначатимуть Великдень 12 квітня, тоді як римо-католики 5 квітня 2026 року.

Після служби люди приходять до храмів із кошиками, а освячення відбувається просто біля церков або у внутрішніх двориках.

Де освятити паски на Великдень 2026 у Харкові та як працюють храми

Де в Харкові посвятити паски на Великдень 2026 православним

У великодню ніч і вранці харківські храми працюють у посиленому режимі. Освячення проводять кілька разів поспіль, щоб уникнути великих черг.

Найбільше людей збирається у центральних соборах, але освятити паски можна майже в кожному діючому храмі міста.

Православні храми, де можна освятити паски на Великдень в Харкові:

Благовіщенський кафедральний собор (пл. Благовіщенська, 1)

Свято-Успенський собор (вул. Університетська, 11)

Покровський монастир (вул. Університетська, 8)

Храм Іоанна Богослова (вул. Алчевських, 50)

Храм святого Пантелеймона (вул. Клочківська, 94)

У великих соборах освячення можуть повторювати кожні 20–40 хвилин, щоб розвантажити потік людей.

У багатьох харківських церквах освячення відбувається просто на відкритому повітрі, тож священик обходить кошики або проводить обряд у кількох точках одночасно.

У деяких храмах також практикують розширений формат, коли освячення триває кілька годин безперервно.

Де освятити паску в Харкові у 2026 греко-католикам

Греко-католицька громада Харкова святкує Великдень у більш спокійній атмосфері. Тут немає масових скупчень, а служби проходять у камерному форматі.

Освячення кошиків зазвичай відбувається одразу після літургії, без тривалого очікування.

Собор Святого Миколая Чудотворця в Харкові (УГКЦ), вулиця Гвардійців-Широнінців, 6а

Де в Харкові можна освятити паски: римо-католицький Великдень

Римо-католики відзначають Великдень раніше — 5 квітня 2026 року. У місті діє головний кафедральний собор, де проходять усі святкові богослужіння.

Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії (вул. Гоголя, 4)

Після урочистої меси освячення кошиків відбувається одразу біля храму. Служби часто супроводжуються органною музикою та кількома мовами богослужіння.

О котрій та де в Харкові можна освятити паски

Святкування Великодня проходитиме з урахуванням воєнного стану. У місті діє комендантська година, тому частина богослужінь адаптована до безпекових вимог.

У деяких храмах служби завершуються до її початку або відновлюються вже після завершення обмежень.

У разі повітряної тривоги вірян просять пройти в укриття або безпечні приміщення при храмах.

Пов'язані теми:

