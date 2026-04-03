У 2026 році Великдень у Харкові знову пройде в умовах, коли релігійні свята поєднуються з реаліями воєнного часу. Попри це, у храмах міста очікують тисячі вірян, адже освячення пасок залишається головним символом свята.

Святкування традиційно розділене за конфесіями, тож православні та греко-католики відзначатимуть Великдень 12 квітня, тоді як римо-католики 5 квітня 2026 року.

Після служби люди приходять до храмів із кошиками, а освячення відбувається просто біля церков або у внутрішніх двориках.

Де освятити паски на Великдень 2026 у Харкові та як працюють храми, читайте в нашому матеріалі.

Де в Харкові посвятити паски на Великдень 2026 православним

У великодню ніч і вранці харківські храми працюють у посиленому режимі. Освячення проводять кілька разів поспіль, щоб уникнути великих черг.

Найбільше людей збирається у центральних соборах, але освятити паски можна майже в кожному діючому храмі міста.

Православні храми, де можна освятити паски на Великдень в Харкові:

  • Благовіщенський кафедральний собор (пл. Благовіщенська, 1)
  • Свято-Успенський собор (вул. Університетська, 11)
  • Покровський монастир (вул. Університетська, 8)
  • Храм Іоанна Богослова (вул. Алчевських, 50)
  • Храм святого Пантелеймона (вул. Клочківська, 94)

У великих соборах освячення можуть повторювати кожні 20–40 хвилин, щоб розвантажити потік людей.

У багатьох харківських церквах освячення відбувається просто на відкритому повітрі, тож священик обходить кошики або проводить обряд у кількох точках одночасно.

У деяких храмах також практикують розширений формат, коли освячення триває кілька годин безперервно.

Де освятити паску в Харкові у 2026 греко-католикам

Греко-католицька громада Харкова святкує Великдень у більш спокійній атмосфері. Тут немає масових скупчень, а служби проходять у камерному форматі.

Освячення кошиків зазвичай відбувається одразу після літургії, без тривалого очікування.

  • Собор Святого Миколая Чудотворця в Харкові (УГКЦ), вулиця Гвардійців-Широнінців, 6а

Де в Харкові можна освятити паски: римо-католицький Великдень 

Римо-католики відзначають Великдень раніше — 5 квітня 2026 року. У місті діє головний кафедральний собор, де проходять усі святкові богослужіння.

  • Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії (вул. Гоголя, 4)

Після урочистої меси освячення кошиків відбувається одразу біля храму. Служби часто супроводжуються органною музикою та кількома мовами богослужіння.

О котрій та де в Харкові можна освятити паски

Святкування Великодня проходитиме з урахуванням воєнного стану. У місті діє комендантська година, тому частина богослужінь адаптована до безпекових вимог.

У деяких храмах служби завершуються до її початку або відновлюються вже після завершення обмежень.

У разі повітряної тривоги вірян просять пройти в укриття або безпечні приміщення при храмах.

