Российский истребитель Су-30 разбился в оккупированном Крыму: что известно
- Во временно оккупированном Крыму во время учебного полета разбился российский истребитель Су-30.
- Экипаж успел катапультироваться. А в Минобороны РФ заявили, что вылет состоялся без боекомплекта.
Во временно оккупированном Крыму разбился многоцелевой истребитель Су-30.
Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
Авария российского Су-30 в Крыму
Отмечается, что авария Су-30 произошла в 11:00 по московскому времени во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Утверждается, что истребитель совершал полет без боевой нагрузки.
По данным Министерства обороны России, экипаж самолета катапультировался. Его эвакуировала наземная поисково-спасательная команда, угрозы жизни летчиков нет.
За время полномасштабной агрессии против Украины российские войска понесли серьезные потери в технике и живой силе, в частности, было сбито значительное количество истребителей и бомбардировщиков.
Несмотря на это, Кремль продолжает продвигать пропагандистские нарративы об “уникальности” своей авиации, которая якобы не имеет мировых аналогов.
Силы обороны неоднократно сбивали российские Су-30 во время боев за Украину. Узнайте из материала Фактов ICTV, где именно оккупанты теряли свою авиацию и какое количество техники уже уничтожили украинские пилоты.