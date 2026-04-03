Во временно оккупированном Крыму разбился многоцелевой истребитель Су-30.

Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Авария российского Су-30 в Крыму

Отмечается, что авария Су-30 произошла в 11:00 по московскому времени во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

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Утверждается, что истребитель совершал полет без боевой нагрузки.

По данным Министерства обороны России, экипаж самолета катапультировался. Его эвакуировала наземная поисково-спасательная команда, угрозы жизни летчиков нет.

За время полномасштабной агрессии против Украины российские войска понесли серьезные потери в технике и живой силе, в частности, было сбито значительное количество истребителей и бомбардировщиков.

Несмотря на это, Кремль продолжает продвигать пропагандистские нарративы об “уникальности” своей авиации, которая якобы не имеет мировых аналогов.

Силы обороны неоднократно сбивали российские Су-30 во время боев за Украину. Узнайте из материала Фактов ICTV, где именно оккупанты теряли свою авиацию и какое количество техники уже уничтожили украинские пилоты.

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