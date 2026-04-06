Многие люди соблюдают давнюю традицию освящения пасок и других продуктов, которые были запрещены во время Великого поста, на Пасху. Верующие несут в церковь свои пасхальные корзины, наполненные не только пасками, но и крашеными яйцами, колбасами, сырами и другими лакомствами. Считается, что освященная еда приносит благословение и радость в дом.

В 2026 году православные христиане будут отмечать Пасху 12 апреля. В связи с этим освящение пасок в большинстве храмов будет проходить накануне праздника — 11 апреля, а также в сам день Пасхи — 12 апреля, в зависимости от расписания конкретного прихода.

Предлагаем список мест, где православные верующие смогут освятить пасхальные корзины 11–12 апреля.

Факты ICTV подготовили перечень мест, где можно освятить паску на Пасху в Киеве.

Во сколько и где в Киеве можно освятить паску

Некоторые церкви уже опубликовали расписание Пасхальных литургий и время освящения пасок в своих социальных сетях, в частности на Facebook страницах и сайтах религиозных организаций. Актуальную информацию о времени Пасхальной литургии и освящения пасок лучше проверять непосредственно в той церкви, которую вы планируете посетить.

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь обнародовал расписание богослужений на Пасху.

11 апреля:

15:00 — Освящение пасок

22:00 — Чтение книги Деяний Апостолов

23:30 — Пасхальная Полунощница

12 апреля, воскресенье:

00:00 — Пасхальная Утреня

02:00 — Ночная Пасхальная Литургия святителя Иоанна Златоуста

05:00 — Освящение пасок

08:00 — Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста и освящение пасок (до вечернего времени)

17:00 — Пасхальная Вечерня

Где в Киеве освятить паску на Пасху 2026 в Печерском районе

Перечень локаций для освящения паски в Печерском районе Киева:

Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1) Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (ул. Выдубицкая, 40) Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря)

Где в Киеве можно освятить паску в Голосеевском районе

Перечень локаций для освящения паски в Голосеевском районе Киева:

Спасо-Преображенский собор (ул. Самойла Кошки, 3-а) Церковь святого Архистратига Михаила (территория музея Пирогово) Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы (территория музея Пирогово) Храм Святого Николая ПЦУ (ул. Новопироговская, 25-а)

Где освятить паску в Киеве в 2026 году: перечень локаций в разных районах города

Где на Пасху освятить паску в Киеве в Дарницком районе:

Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1) РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы — Позняки (проспект Григоренко, 28-г) Храм Почаевской иконы Божьей Матери ПЦУ (ул. Бориспольская 30-а) Храм Святого Николая (по ул. Евгения Харченко, 39)

Перечень локаций для освящения паски в Соломенском районе Киева:

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ (ул. Каменяров, 13-15) Храм Покрова Богородицы на Соломенке (ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1) Приход Святого Иоанна Крестителя (ул. Гарматная, 37)

Перечень локаций для освящения пасхи в Подольском районе Киева:

Православная Церковь Украины — ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул. Хорива, 5-а) Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14) Свято-Покровская Подольская Церковь (ул. Покровская, 7) Церковь Успения Богородицы (Контрактовая площадь, 1) Церковь Николая Набережного (ул. Григория Сковороды, 12/8) Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь) Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (ул. Григория Сковороды, 2) Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (ул. Набережно-Крещатицкая, 8-а)

Перечень локаций для освящения паски в Святошинском районе Киева:

Храм-часовня Святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85) Приход «Вступление во храм Пресвятой Богородицы» (бульвар Ромена Роллана, 10-а) Церковь Святой Троицы ПЦУ (ул. Рабочая, возле дома №115) Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Якуба Коласа, 27) Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божьей Матери (ул. Симиренко, 12) Храм Святого Духа (ул. Генерала Наумова, 68)

Перечень локаций для освящения паски в Оболонском районе Киева:

Церковь Иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина ПЦУ (ул. Героев полка Азов, 6-а)

Перечень локаций для освящения паски в Днепровском районе Киева:

Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ПЦУ (ул. Черных Запорожцев, 26) Храм Тихвинской иконы Божьей Матери ПЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Перечень локаций для освящения паски в Деснянском районе Киева

Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7) Церковь Всех Святых ПЦУ (проспект Красной Калины, 4)

Перечень локаций для освящения паски в Шевченковском районе Киева:

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20) Свято-Николаевский храм на Татарке ПЦУ (ул. Нагорная, 1) Михайловский Златоверхий монастырь (ул. Трехсвятительская, 8)

Где римские католики могут освятить пасхальные корзинки в 2026 году

В 2026 году римские католики в Украине будут отмечать Пасху 5 апреля. Главные богослужения начинаются еще накануне, а именно в субботу, 4 апреля. Это так называемый Вечер Пасхи (Пасхальная Вигилия), когда в храмах проходят торжественные ночные службы, а также массовое освящение пасхальных корзин.

Большинство верующих приносят пасхальные корзины именно в субботу, однако освятить их можно и в воскресенье, 5 апреля, после праздничных литургий, в течение всего дня, в зависимости от расписания конкретного храма.

В Киеве действует несколько основных римско-католических приходов, где проходят пасхальные богослужения и освящение корзин:

Кафедральный собор святого Александра, ул. Костельная, 17 (центр города, возле Майдана Независимости)

Здесь проходят самые масштабные пасхальные богослужения, часто на разных языках, ведь храм посещает большая международная община. Освящение корзин в субботу обычно длится в течение всего дня, а в воскресенье происходит после каждой мессы.

Храм Воздвижения Святого Креста, ул. Шепетовская, 2 (Святошинский район)

Это спокойная приходская церковь для жителей Правого берега. Храм известен своим упорядоченным графиком богослужений и удобной организацией освящения пасхальных корзин в праздничные дни.

Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, бульвар Перова, 1-б (Левый берег)

Один из главных католических приходов Левобережья. Здесь обычно собирается много верующих, а территория храма позволяет комфортно организовать освящение пасхальных корзин даже в часы пик.

