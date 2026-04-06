Де можна освятити паски на Великдень у Києві у 2026 році: адреси храмів
Багато людей дотримуються давньої традиції освячення пасок та інших продуктів, які були заборонені під час Великого посту на Великдень. Віряни несуть до церкви свої великодні кошики, наповнені не лише пасками, а й крашанками, ковбасами, сирами та іншими смаколиками. Вважається, що освячена їжа приносить благословення та радість у дім.
У 2026 році православні християни відзначатимуть Великдень 12 квітня. У зв’язку з цим освячення пасок у більшості храмів відбуватиметься напередодні свята — 11 квітня, а також у сам день Великодня — 12 квітня, залежно від розкладу конкретної парафії.
Пропонуємо перелік локацій, де православні віряни зможуть освятити великодні кошики 11–12 квітня.
Факти ICTV підготували перелік місць, де можна освятити паски на Великдень у Києві.
О котрій та де у Києві можна освятити паски
Деякі церкви вже опублікували розклад Великодніх літургій та час освячення пасок у своїх соціальних мережах, зокрема на Facebook сторінках та вебсайтах релігійних організацій. Найактуальнішу інформацію про час Великодньої літургії та освячення пасок краще перевіряти безпосередньо у тій церкві, яку ви плануєте відвідати.
Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир оприлюднив розклад богослужінь на Великдень.
11 квітня:
- 15:00 — Освячення пасок
- 22:00 — Читання книги Діянь Апостолів
- 23:30 — Пасхальна Полуношниця
12 квітня, неділя:
- 00:00 — Пасхальна Утреня
- 02:00 — Нічна Пасхальна Літургія святителя Іоана Золотоустого
- 05:00 — Освячення пасок
- 08:00 — Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого та освячення пасок (до вечірнього часу)
- 17:00 — Пасхальна Вечірня
Де в Києві посвятити паски на Великдень 2026 у Печерському районі
Перелік локацій для освячення паски в Печерському районі Києва:
- Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)
- Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вул. Видубицька, 40)
- Церква Пророка Даниїла (територія Видубицького монастиря)
Де у Києві можна освятити паски у Голосіївському районі
Перелік локацій для освячення паски в Голосіївському районі Києва:
- Спасо-Преображенський собор (вул. Самійла Кішки, 3-а)
- Церква святого Архістратига Михаїла (територія музею Пирогово)
- Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці (територія музею Пирогово)
- Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а)
Де освятити паску у Києві у 2026 році: перелік локацій в різних районах міста
Де на Великдень освятити паски у Києві в Дарницькому районі:
- Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1)
- РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці – Позняки (проспект Григоренка, 28-г)
- Храм Почаївської ікони Божої Матері ПЦУ (вул. Бориспільська 30-а)
- Храм Святого Миколая (по вул. Євгена Харченка, 39)
Перелік локацій для освячення паски в Солом’янському районі Києва:
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Каменярів, 13-15)
- Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вул. Гарматна, 37)
Перелік локацій для освячення паски в Подільському районі Києва:
- Православна Церква України – ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул. Хорива, 5-а)
- Церква Першоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)
- Свято-Покровська Подільська Церква (вул. Покровська, 7)
- Церква Успіння Богородиці (Контрактова площа, 1)
- Церква Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12/8)
- Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа)
- Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вул. Григорія Сковороди, 2)
- Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вул. Набережно-Хрещатицька, 8-а)
Перелік локацій для освячення паски у Святошинському районі Києва:
- Храм-каплиця Святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85)
- Парафія “Вступ до храму Пресвятої Богородиці” (бульвар Ромена Роллана, 10-а)
- Церква Святої Трійці ПЦУ (вул. Робітнича, біля будинку №115)
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Якуба Коласа, 27)
- Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вул. Симиренка, 12)
- Храм Святого Духа (вул. Генерала Наумова, 68)
Перелік локацій для освячення паски в Оболонському районі Києва:
- Церква Ікони Пресвятої Богородиці “Неопалима Купина” ПЦУ (вул. Героїв полку “Азов”, 6-а)
Перелік локацій для освячення паски в Дніпровському районі Києва:
- Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вул. Чорних Запорожців, 26)
- Храм Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)
Перелік локацій для освячення паски в Деснянському районі Києва
- Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)
- Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)
Перелік локацій для освячення паски у Шевченківському районі Києва:
- Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20)
- Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вул. Нагірна, 1)
- Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 8)
Де можна освятити великодні кошики римо-католикам у 2026 році
У 2026 році римо-католики в Україні відзначатимуть Великдень 5 квітня. Головні богослужіння починаються ще напередодні, а саме у суботу, 4 квітня. Це так зване Надвечір’я Великодня (Пасхальна Вігілія), коли у храмах проходять урочисті нічні служби, а також масове освячення великодніх кошиків.
Більшість вірян приносять пасхальні кошики саме в суботу, проте освятити їх можна і в неділю, 5 квітня, після святкових літургій, упродовж усього дня, залежно від розкладу конкретного храму.
У Києві діє кілька основних римо-католицьких парафій, де відбуваються великодні богослужіння та освячення кошиків:
- Кафедральний собор святого Олександра, вул. Костьольна, 17 (центр міста, біля Майдану Незалежності)
Тут проходять наймасштабніші великодні богослужіння, часто різними мовами, адже храм відвідує велика міжнародна громада. Освячення кошиків у суботу зазвичай триває протягом усього дня, а в неділю відбувається після кожної меси.
- Храм Воздвиження Святого Хреста, вул. Шепетівська, 2 (Святошинський район)
Це спокійна парафія для мешканців Правого берега. Храм відомий своїм впорядкованим графіком богослужінь і зручною організацією освячення пасхальних кошиків у святкові дні.
- Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, бульвар Перова, 1-б (Лівий берег)
Одна з головних католицьких парафій Лівобережжя. Тут зазвичай збирається багато вірян, а територія храму дозволяє комфортно організувати освячення великодніх кошиків навіть у пікові години.