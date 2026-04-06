Багато людей дотримуються давньої традиції освячення пасок та інших продуктів, які були заборонені під час Великого посту на Великдень. Віряни несуть до церкви свої великодні кошики, наповнені не лише пасками, а й крашанками, ковбасами, сирами та іншими смаколиками. Вважається, що освячена їжа приносить благословення та радість у дім.

У 2026 році православні християни відзначатимуть Великдень 12 квітня. У зв’язку з цим освячення пасок у більшості храмів відбуватиметься напередодні свята — 11 квітня, а також у сам день Великодня — 12 квітня, залежно від розкладу конкретної парафії.

Пропонуємо перелік локацій, де православні віряни зможуть освятити великодні кошики 11–12 квітня.

Факти ICTV підготували перелік місць, де можна освятити паски на Великдень у Києві.

О котрій та де у Києві можна освятити паски

Деякі церкви вже опублікували розклад Великодніх літургій та час освячення пасок у своїх соціальних мережах, зокрема на Facebook сторінках та вебсайтах релігійних організацій. Найактуальнішу інформацію про час Великодньої літургії та освячення пасок краще перевіряти безпосередньо у тій церкві, яку ви плануєте відвідати.

Свято-Михайлівський Видубицький чоловічий монастир оприлюднив розклад богослужінь на Великдень.

11 квітня:

15:00 — Освячення пасок

22:00 — Читання книги Діянь Апостолів

23:30 — Пасхальна Полуношниця

12 квітня, неділя:

00:00 — Пасхальна Утреня

02:00 — Нічна Пасхальна Літургія святителя Іоана Золотоустого

05:00 — Освячення пасок

08:00 — Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого та освячення пасок (до вечірнього часу)

17:00 — Пасхальна Вечірня

Де в Києві посвятити паски на Великдень 2026 у Печерському районі

Перелік локацій для освячення паски в Печерському районі Києва:

Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1) Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вул. Видубицька, 40) Церква Пророка Даниїла (територія Видубицького монастиря)

Де у Києві можна освятити паски у Голосіївському районі

Перелік локацій для освячення паски в Голосіївському районі Києва:

Спасо-Преображенський собор (вул. Самійла Кішки, 3-а) Церква святого Архістратига Михаїла (територія музею Пирогово) Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці (територія музею Пирогово) Храм Святого Миколая ПЦУ (вул. Новопирогівська, 25-а)

Де на Великдень освятити паски у Києві в Дарницькому районі:

Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1) РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці – Позняки (проспект Григоренка, 28-г) Храм Почаївської ікони Божої Матері ПЦУ (вул. Бориспільська 30-а) Храм Святого Миколая (по вул. Євгена Харченка, 39)

Перелік локацій для освячення паски в Солом’янському районі Києва:

Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Каменярів, 13-15) Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1) Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вул. Гарматна, 37)

Перелік локацій для освячення паски в Подільському районі Києва:

Православна Церква України – ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул. Хорива, 5-а) Церква Першоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14) Свято-Покровська Подільська Церква (вул. Покровська, 7) Церква Успіння Богородиці (Контрактова площа, 1) Церква Миколи Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12/8) Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа) Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вул. Григорія Сковороди, 2) Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вул. Набережно-Хрещатицька, 8-а)

Перелік локацій для освячення паски у Святошинському районі Києва:

Храм-каплиця Святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85) Парафія “Вступ до храму Пресвятої Богородиці” (бульвар Ромена Роллана, 10-а) Церква Святої Трійці ПЦУ (вул. Робітнича, біля будинку №115) Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Якуба Коласа, 27) Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вул. Симиренка, 12) Храм Святого Духа (вул. Генерала Наумова, 68)

Перелік локацій для освячення паски в Оболонському районі Києва:

Церква Ікони Пресвятої Богородиці “Неопалима Купина” ПЦУ (вул. Героїв полку “Азов”, 6-а)

Перелік локацій для освячення паски в Дніпровському районі Києва:

Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вул. Чорних Запорожців, 26) Храм Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)

Перелік локацій для освячення паски в Деснянському районі Києва

Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7) Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)

Перелік локацій для освячення паски у Шевченківському районі Києва:

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20) Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вул. Нагірна, 1) Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 8)

Де можна освятити великодні кошики римо-католикам у 2026 році

У 2026 році римо-католики в Україні відзначатимуть Великдень 5 квітня. Головні богослужіння починаються ще напередодні, а саме у суботу, 4 квітня. Це так зване Надвечір’я Великодня (Пасхальна Вігілія), коли у храмах проходять урочисті нічні служби, а також масове освячення великодніх кошиків.

Більшість вірян приносять пасхальні кошики саме в суботу, проте освятити їх можна і в неділю, 5 квітня, після святкових літургій, упродовж усього дня, залежно від розкладу конкретного храму.

У Києві діє кілька основних римо-католицьких парафій, де відбуваються великодні богослужіння та освячення кошиків:

Кафедральний собор святого Олександра, вул. Костьольна, 17 (центр міста, біля Майдану Незалежності)

Тут проходять наймасштабніші великодні богослужіння, часто різними мовами, адже храм відвідує велика міжнародна громада. Освячення кошиків у суботу зазвичай триває протягом усього дня, а в неділю відбувається після кожної меси.

Храм Воздвиження Святого Хреста, вул. Шепетівська, 2 (Святошинський район)

Це спокійна парафія для мешканців Правого берега. Храм відомий своїм впорядкованим графіком богослужінь і зручною організацією освячення пасхальних кошиків у святкові дні.

Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, бульвар Перова, 1-б (Лівий берег)

Одна з головних католицьких парафій Лівобережжя. Тут зазвичай збирається багато вірян, а територія храму дозволяє комфортно організувати освячення великодніх кошиків навіть у пікові години.

