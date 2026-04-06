За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 120 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ,

Вчера противник совершил 72 авиационных удара, сбросив 242 управляемые авиабомбы.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 8367 дронов-камикадзе и совершил 3404 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 6 апреля 2026 года

Ситуация в Украине на 6 апреля 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес один авиационный удар с применением трех КАБ, осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в направлении Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в направлении Новоосиново, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении противник дважды атаковал, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Копанки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного и Резниковки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Константиновки, Иванополье, Клебан-Быка, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Гришино, Покровск, Ровно, Удачное, Муравка, Новопавловка и Филиал.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Январское, Красногорское и в сторону Сосновки, Степного, Вербового, Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону Железнодорожного, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Святопетровки, Варваровки и Зеленого.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник проводил три бесполезные штурмовые действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 6 апреля 2026 года

личного состава — около 1 304 490 (+940);

танков — 11 841 (+2);

боевых бронированных машин — 24 360 (+10);

артиллерийских систем — 39 497 (+58);

РСЗО — 1 719;

средств ПВО — 1 338;

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 221 396 (+1 953);

крылатых ракет — 4 517;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 87 614 (+259);

специальной техники — 4 112.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.