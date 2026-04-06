Вечером в понедельник, 6 апреля Киев и область накрыла первая весенняя гроза с градом и снегопадом.

Гроза с градом в Киеве 6 апреля: чего ожидать

Отметим, что снег с градом в Киеве 6 апреля начался на фоне предупреждений синоптиков об опасных метеорологических явлениях в регионе.

– Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины! В ночь на 7 апреля, а также 8 и 9 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3°С, – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Заметим, что также синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

По их информации, с 7 по 11 апреля в Киевской области и столице стоит ожидать холодной погоды.

– Однако в этом нет ничего удивительного, потому что почти каждую весну бывает несколько волн возвращения холода, просто нынешняя слишком рано дарила нам апрельское тепло, после которого приходится столкнуться с таким опасным явлением, как заморозки, – объяснили в Укргидрометцентре.

Там добавили, что прогнозировать заморозки сложно, ведь в холодном воздухе они зависят от осадков, облачности и прояснений.

Напомним, факты ICTV публиковали эксклюзивный материал с синоптикиней Украинского гидрометцентра Наталией Птухой, которая рассказала, какой прогноз погоды в Украине в течение недели с 6 по 12 апреля.

