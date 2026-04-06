Київ і область накрила негода: гроза, град і заморозки
- У Києві та області 6 квітня пройшла сильна гроза з градом.
- Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через погодні умови.
Увечері в понеділок, 6 квітня, Київ та область накрила перша весняна гроза з градом та снігопадом.
Гроза з градом у Києві 6 квітня: чого очікувати
Зауважимо, що сніг з градом у Києві 6 квітня розпочався на фоні попереджень синоптиків про небезпечні метеорологічні явища в регіоні.
– Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини! У ніч проти 7 квітня, а також 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°С, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Зауважимо, що також синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
За їхньою інформацією, з 7 по 11 квітня у Київській області та столиці варто очікувати на холодну погоду.
– Проте в цьому немає нічого дивного, бо майже кожної весни буває кілька хвиль повернення холоду, просто нинішня занадто рано дарувала нам квітневе тепло, після якого доводиться мати справу з таким небезпечним явищем, як заморозки, – пояснили в Укргідрометцентрі.
Там додали, що прогнозувати заморозки досить складно, адже в холодному повітрі вони залежать від опадів, хмарності та прояснень.
