Страстная неделя — особый период для украинцев. Это время подготовки к Пасхе, когда верующие убирают дома, пекут паски и собирают корзинки для церкви. Уже 11–13 апреля в Украине будут отмечать пасхальные праздники, а 12 апреля большинство украинцев пойдут в храмы на освящение.

В то же время многих интересует не только подготовка к празднику, но и погода на Пасху 2026 года, ведь кто-то планирует поездки к родным, а кто-то — отдых на природе.

О том, какой будет погода на Пасху, Фактам ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Какой будет погода в течение Страстной недели

По словам синоптика, в ближайшие дни в Украине начнется похолодание. В течение всей Страстной недели, до 12 апреля, температура будет ниже, чем накануне.

Синоптик предупреждает об осадках и возможных заморозках, особенно ночью и утром.

Во вторник, 7 апреля, погодные условия в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет интенсивные дожди. Осадки начнутся ночью в центральных областях и на Левобережье, тогда как на остальной территории существенных дождей не прогнозируют.

В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+7°C, на юго-востоке повысится до +10°C. В то же время в западных и северных регионах показатели составят около +7…+8°C.

Синоптик также предупреждает, что на поверхности почвы возможны заморозки. Днем температура снизится до +5…+11°C, тогда как в южных областях останется несколько теплее — до +10…+15°C.

В среду, 8 апреля, существенных изменений в погоде не предвидится, хотя местами возможны кратковременные осадки.

Ночью температура составит +1…+6 °C, днем — +2…+9 °C, а на Юге воздух прогреется до +12°C.

Как отмечает синоптик, после 9 апреля прохладная погода сохранится. Периодически возможны осадки, однако 11 апреля, в канун праздника, существенных дождей не прогнозируют.

В период 9–11 апреля ночные заморозки остаются вероятными. Днем температура будет колебаться в пределах +2…+9°C.

Прогноз погоды на Пасху в Украине

Непосредственно на праздники, 12–13 апреля, погода на Пасху в Украине останется прохладной.

Погода на Пасху в Одессе и Запорожье будет теплее, чем на остальной территории. Синоптик рассказала, что в юго-восточных регионах ночью ожидается +1…+6°C, днем — до +7…+13°C.

На остальной территории возможны ночные заморозки, а днем температура составит примерно +2…+9°C. Таким образом, погода на Пасху в Киеве не предвещает резкого потепления, однако и сильных осадков в праздничные дни не ожидается.

