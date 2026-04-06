Страсний тиждень — особливий період для українців. Це час підготовки до Великодня, коли віряни прибирають оселі, печуть паски та збирають кошики до церкви. Уже 11–13 квітня в Україні відзначатимуть Великодні свята, а 12 квітня більшість українців піде до храмів на освячення.

Водночас багатьох цікавить не лише святкова підготовка, а й погода на Великдень 2026, адже хтось планує поїздки до рідних, а хтось відпочинок на природі.

Про те, якою буде погода на Великдень, Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха.

Якою буде погода протягом Страсного тижня

За словами синоптикині, найближчими днями в Україні почнеться похолодання. Упродовж усього Страсного тижня, до 12 квітня, температура буде нижчою, ніж напередодні.

Синоптикиня попереджає про опади та можливі заморозки, особливо вночі та вранці.

У вівторок, 7 квітня, погодні умови в Україні визначатиме атмосферний фронт, який принесе інтенсивні дощі. Опади розпочнуться вночі в центральних областях та на Лівобережжі, тоді як на решті території істотних дощів не прогнозують.

У нічний час температура повітря коливатиметься в межах +1…+7°C, на південному сході підвищиться до +10°C. Водночас у західних і північних регіонах показники становитимуть близько +7…+8°C.

Синоптикиня також застерігає, що на поверхні ґрунту можливі заморозки. Удень температура знизиться до +5…+11°C, тоді як у південних областях залишатиметься дещо тепліше — до +10…+15°C.

У середу, 8 квітня, істотних змін у погоді не передбачається, хоча місцями можливі короткочасні опади.

Уночі температура становитиме +1…+6°C, удень — +2…+9°C, а на Півдні повітря прогріватиметься до +12°C.

Як зазначає синоптикиня, після 9 квітня прохолодна погода збережеться. Періодично можливі опади, однак 11 квітня, у переддень свята, істотних дощів не прогнозують.

У період 9–11 квітня нічні заморозки залишаються ймовірними. Удень температура коливатиметься в межах +2…+9°C.

Прогноз погоди на Великдень в Україні

Безпосередньо на свята, 12–13 квітня, погода на Великдень в Україні залишатиметься прохолодною.

Погода на Великдень в Одесі та Запоріжжі буде теплішою, ніж на решті території. Синоптикиня розповіла, що у південно-східних регіонах вночі очікується +1…+6°C, вдень — до +7…+13°C.

На решті території можливі нічні заморозки, а вдень температура становитиме приблизно +2…+9°C. Отже, погода на Великдень у Києві не передбачає різкого потепління, однак і сильних опадів у святкові дні не очікується.

