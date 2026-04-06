Страстная неделя, или Великая неделя, является важнейшим периодом в христианском календаре, предшествующим Пасхе и посвященным воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Страстная неделя 2026 года: дата начала и окончания

В 2026 году Страстная неделя начнется 6 апреля. Этой дате будет предшествовать Вход Господень в Иерусалим, что в Украине называется Вербное воскресенье. Завершится Страстная неделя 11 апреля Великой субботой.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, будет отмечаться 12 апреля.

Сейчас смотрят

Значение Страстной недели

Страстная неделя имеет большое духовное значение для христиан, поскольку посвящена воспоминаниям о страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа.

Каждый день этой недели отмечается особыми богослужениями и обрядами, помогающими верующим глубже пережить события, связанные с последними днями земной жизни Спасителя.

Значение каждого дня Страстной недели

Великий понедельник — 6 апреля

Первый день Страстной недели имеет особое значение как начало духовного сосредоточения. В этот день верующие углубляются в молитву и покаяние, стремясь обновить душу через искреннее осознание собственных проступков. Это время, когда вера очищается от лишнего, а сердце — от обид. Христианское богослужение Великого понедельника также напоминает о проклятии бесплодной смоковницы, как символ бесполезной жизни без духовного плода.

Великий вторник — 7 апреля

Второй день недели посвящен темам доброты, прощения и евангельской мудрости. В церквях вспоминают притчу о десяти девах — образ духовной бдительности и готовности к встрече со Христом. Во вторник особенно важно наладить испорченные отношения, простить обидчиков, помочь тем, кто нуждается. Это день, когда милосердие становится действительным проявлением любви к ближнему.

Великая среда — 8 апреля

В среду Страстной недели вспоминают поступок Иуды Искариота, который ради сребреников предал Спасителя. Этот день побуждает задуматься над ценой предательства, слабостью человеческой души и силой Божьего прощения. Для христиан это время глубокого внутреннего анализа, когда особенно важно быть искренним с собой и с Богом.

Великий или Чистый четверг — 9 апреля

Четверг — один из центральных дней Страстной недели, ведь именно в этот день Иисус Христос установил Таинство Причастия во время последней вечери с апостолами. Во многих храмах совершается обряд омовения ног, как проявление смирения и любви. Верующие вспоминают это событие как пример жертвенного служения ближним, а также размышляют над личной верностью Христу.

Великая или Страстная пятница — 10 апреля

Самый строгий день недели, посвященный воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса Христа на Голгофе. Это день, когда время будто останавливается: колокола молчат, верующие сосредоточены на скорби, раскаянии и молитве. В храмах происходит вынесение Плащаницы — символ погребенного тела Спасителя. В этот день принято соблюдать строжайший пост, отказываться от развлечений и телесных наслаждений.

Великая суббота — 11 апреля

Этот день символизирует пребывание Иисуса во гробе. Верующие проводят Великую субботу в покое, молитвенном ожидании дня Светлого Воскресения Христова. Вечером начинается праздничное ночное богослужение, знаменующее победу жизни над смертью.

Страстная неделя: традиции и запреты

В течение Страстной недели верующие придерживаются строгого поста, усиленно молятся и посещают богослужения. Каждый день имеет свои особые традиции и ограничения.

Так, с понедельника по среду рекомендуется воздерживаться от развлечений, посвящая время молитве и размышлениям о страданиях Христа.

В четверг принято убирать в доме — мыть пол, окна и двери, избавляться от старых и ненужных вещей. Согласно народным верованиям, купание в Чистый четверг до восхода солнца имеет особую силу. Считается, что вода в этот день приобретает целебные свойства и помогает смыть грехи и болезни.

Также в этот день начинают приготовление пасхальных блюд, в частности выпекают куличи и красят яйца, а еще готовят “четверговую соль”. Ее запекают в печи или на сковороде до почернения. Она считается оберегом и используется в течение года для защиты дома и семьи.

Пятница считается самым строгим днем поста, когда есть разрешается только после вынесения Плащаницы во время вечернего богослужения. Также следует воздерживаться от физического труда и развлечений.

Наконец субботу называют днем тишины и ожидания Воскресения. Верующие готовятся к ночному пасхальному богослужению, в частности собирают пасхальные корзины на освящение.

Соблюдение этих традиций помогает верующим глубже почувствовать события Страстной недели и подготовиться к светлому празднику Пасхи.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.