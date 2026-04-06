За прошедшую неделю российские оккупанты запустили по Украине более 2 800 ударных дронов, почти 1 350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ночью враг атаковал Одессу ударными дронами. Были нанесены удары по объектам энергетики в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Так, в Одессе российские дроны повредили дома, детский сад и районную электроподстанцию. Тысячи семей остались без света.

По состоянию на 11:00 известно о трех погибших, среди которых двухлетний ребенок. Еще 16 человек получили ранения, 11 из которых медики госпитализировали: среди них беременная женщина и двое детей. Самому маленькому пострадавшему ребенку нет даже года.

В результате вражеских атак ранения получили два человека в Харьковской области.

Всего в ночь на 6 апреля россияне запустили по Украине более 140 ударных дронов, и около 80 из них были Шахеды.

— В некоторых областях удары продолжаются. И это лишь часть того, что наши люди переживают каждый день. За прошедшую неделю было запущено более 2 800 ударных дронов, почти 1 350 управляемых авиабомб и более 40 ракет различных типов, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, сейчас всем партнерам необходимо совместно усиливать защиту воздушного пространства, чтобы процент сбитых дронов и ракет с каждым разом становился все выше.

— Это ежедневная работа всех, а не только Украины. Ведь поставками и поддержкой нас, совместной работой партнеры помогают и себе, — сказал президент и подчеркнул, что Россия не собирается останавливаться.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.

