За минулий тиждень російські окупанти запустили по Україні понад 2 800 ударних дронів, майже 1 350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Україну

Вночі ворог атакував Одесу ударними дронами. Були удари по енергетиці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Так, в Одесі російські дрони пошкодили будинки, дитячий садочок та районну електропідстанцію. Тисячі сімей залишилися без світла.

Станом на 11:00 відомо про трьох загиблих, серед яких дворічна дитина. Ще 16 людей дістали поранень, 11 з яких медики госпіталізували: серед них вагітна жінка та двоє дітей. Найменшій постраждалій дитині немає навіть року.

Через ворожі атаки поранення дістали двоє людей на Харківщині.

Загалом у ніч на 6 квітня росіяни запустили по Україні понад 140 ударних дронів, і близько 80 із них були Шахеди.

— У деяких областях удари тривають. І це лише частина того, що наші люди проходять щодня. За минулий тиждень було понад 2 800 ударних дронів, майже 1 350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів, — сказав очільник держави.

За словами Зеленського, зараз усім партнерам потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиттів дронів та ракет щоразу ставав вищим.

— Це щоденна робота всіх, а не лише України. Бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі, — сказав президент і наголосив, що Росія не збирається зупинятись.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

