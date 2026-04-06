В Киеве во время прогулки по лесу посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова обнаружила обломки беспилотника Shahed, который использует Россия для атак по городам.

Об этом Катарина Матернова сообщила на своей Facebook-странице, опубликовав соответствующую фотографию.

Посол ЕС в Украине нашел обломки дрона в Киеве

– Несколько дней назад я отправилась на утреннюю прогулку по лесу в Киеве. Я люблю леса. Я привыкла находить там грибы или первые весенние цветы. В этот раз я нашла большой фрагмент дрона Shahed, – поделилась Матернова, добавив, что это сегодняшняя реальность Украины, потому что именно так война меняет страну.

Матернова рассказала, что офицер безопасности тщательно проверил фрагмент, прежде чем она подняла его для того, чтобы сделать фотографию. Дрон больше не мог взорваться или кого-нибудь ранить, однако ей все равно было тревожно.

Российские войска используют для атак и убийства гражданского населения дешевые дроны массового производства. Несмотря на простоту конструкции и использование общедоступных компонентов, крепкий корпус делает БпЛА инструментом для террора, отметила она.

Как добавила Матернова, по всей Украине беспилотники и ракеты атаковали дома, энергетическую инфраструктуру и критически важные объекты, несмотря на просьбу Киева о прекращении огня на Пасху.

По ее мнению, украинцы заслуживают мира и того, чтобы ходить по своим лесам без страха.

Фото: Катарина Матернова

