У Києві під час прогулянки лісом посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова виявила уламки безпілотника Shahed, який використовує Росія для атак по містах.

Про це Катаріна Матернова повідомила на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши відповідну фотографію.

– Кілька днів тому я вирушила на ранкову прогулянку лісом у Києві. Я люблю ліси. Я звикла знаходити там гриби або перші весняні квіти. Цього разу я знайшла великий фрагмент дрона Shahed, – поділилася Матернова, додавши, що це сьогоднішня реальність України, адже саме так війна змінює країну.

Посол розповіла, що офіцер безпеки ретельно перевірив фрагмент, перш ніж вона підняла його для того, щоб зробити фотографію. Дрон більше не міг вибухнути чи когось поранити, проте їй все одно було тривожно.

Російські війська використовують для атак та вбивства цивільного населення дешеві дрони масового виробництва. Попри простоту конструкції та використання загальнодоступних компонентів, міцний корпус робить БпЛА інструментом для терору, зазначила вона.

Як додала Матернова, по всій Україні безпілотники та ракети атакували будинки, енергетичну інфраструктуру та критично важливі об’єкти, попри прохання Києва про припинення вогню на Великдень.

На її думку, українці заслуговують на мир та на те, щоб ходити своїми лісами без страху.

Фото: Катаріна Матернова

