У державному цифровому застосунку для військовозобов’язаних Резерв+ користувачі дедалі частіше фіксують появу статусу “оперативний резерв”.

Статус “оперативний резерв”: що значить

Як пояснила у коментарі Фактам ICTV молодший юрист практики обслуговування фізичних осіб АО “Reliance” Камінська Аліна, позначка “оперативний резерв” у застосунку Резерв+ означає, що особу за даними Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних віднесено до оперативного резерву Збройних Сил України.

Такий статус, як правило, мають громадяни, які проходили військову службу або були зараховані до резерву відповідно до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу та порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ № 1487.

Це не нова “мітка” чи окремий обов’язок, а лише відображення того, що особа вже перебуває у резерві та може бути залучена під час мобілізації.

Статус “оперативний резерв”: що означає та чи впливає на бронювання

Як пояснила правчиня, щодо бронювання, то закон не встановлює загальної заборони на бронювання резервістів.

– Відповідно до статті 25 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють на визначених законом підприємствах та в установах. Остаточне рішення залежить від категорії особи та умов, визначених державою, а не лише від факту перебування в резерві, – пояснила юристка.

Статус “оперативний резерв”: що робити



Як пояснила правчиня, позначка з’являється через оновлення або уточнення даних у реєстрі:

після звірки з ТЦК та СП,

внесення інформації про військову службу, військово-облікову спеціальність,

або зарахування до резерву.



Якщо є сумніви щодо правильності цього статусу, варто звернутися до ТЦК та СП із запитом про підстави внесення даних та отримати офіційне підтвердження з реєстру.

Пов'язані теми:

