С января 2026 года в приложении Резерв+ введена новая функция — уведомление военнообязанных о направлении бумажных повесток по почте.

В Министерстве обороны отмечают, что уведомление о получении повестки в Резерв — это часть развития сервиса уведомлений, который должен сделать коммуникацию между государством и гражданами более прозрачной и предсказуемой.

Что означает уведомление о получении повестки в Резерв+ и какие правовые последствия возможны

Что означает уведомление о получении повестки в Резерв+

Как сообщили в Минобороны, в настоящее время приложение отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

включение и снятие с розыска;

нарушение правил воинского учета и штрафы;

обновление Резерв ID;

обновление и получение данных;

получение отсрочки или бронирования;

получение электронного направления на ВЛК.

Недавно в приложении появилась возможность включить уведомления о отправке бумажной повестки по почте от ТЦК и СП. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.

Как отметили в Минобороны, функция добровольная, поэтому пользователь может включить или отключить ее в меню приложения по собственному желанию.

В уведомлении указаны дата и время, когда необходимо явиться в ТЦК и СП.

Порядок отправки повесток не изменился, ведь они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой.

Уведомление о получении повестки в Резерв: что делать и правовые последствия

Как рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Competence Марина Суткович на своей странице в Instagram, военнообязанное лицо само решает, включать ли функцию уведомления или нет. Как отметила адвокат, в принципе технически возможно, чтобы ТЦК видели, получает ли лицо эти уведомления или нет.

Поэтому она отметила, что возникает интересный вопрос: можно ли будет использовать в судебных спорах информацию об уведомлении об отправке повестки? Сможет ли человек ссылаться на нарушение вручения повестки, если он уже знал о ней через приложение?

Как отметила адвокат, в настоящее время официальной процедурой вручения повестки является ее отправка Укрпочтой или личное вручение под подпись. Поэтому маловероятно, что суды будут принимать во внимание тот факт, что человек был проинформирован в Резерв+, если у него включены соответствующие уведомления.

То есть суды не будут рассматривать уведомления как официальное вручение, поскольку для этого нет законодательной основы, подчеркнула адвокат. Однако она предупреждает, что это может быть первым шагом к возможным изменениям.

Она подчеркнула, что если в постановление №560 внесут изменения и введут электронные повестки как один из возможных официальных способов вручения, тогда ситуация может измениться.

