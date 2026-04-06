Починаючи із січня 2026 року в застосунку Резерв+ запровадили нову функцію — інформування військовозобов’язаних про надсилання паперових повісток поштою.

У Міністерстві оборони наголошують, що сповіщення про отримання повістки в Резерв — це частина розвитку сервісу сповіщень, який має зробити комунікацію між державою та громадянами більш прозорою та передбачуваною.

Що значить сповіщення про отримання повістки в Резерв+ та які правові наслідки можливі, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Що значить сповіщення про отримання повістки в Резерв+

Як розповіли у Міноборони, наразі застосунок надсилає push-сповіщення щодо низки подій, пов’язаних із військовим обліком:

подання та зняття з розшуку;

порушення правил військового обліку та штрафи;

оновлення Резерв ID;

оновлення та отримання даних;

отримання відстрочки чи бронювання;

отримання електронного направлення на ВЛК.

Нещодавно у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки поштою від ТЦК та СП. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватися до отримання рекомендованого листа через Укрпошту.

Як зазначили у Міноборони, функція добровільна, тож користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням.

У сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП.

Порядок надсилання повісток не змінився, адже вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді та доставляються Укрпоштою.

Сповіщення про отримання повістки в Резерв: що робити та правові наслідки

Як розповіла адвокатка, керуючий партнер адвокатського об’єднання Competence Марина Суткович на своїй сторінці Instagram, військовозобов’язана особа сама обирає, чи вмикати функцію сповіщення, чи ні. Як зазначила адвокатка, загалом технічно є можливим, щоб ТЦК бачили, чи отримує особа ці сповіщення, чи ні.

Тож вона зазначила, що виникає цікаве питання: чи можна буде використовувати у судових спорах інформацію про інформування щодо відправлення повістки? Чи зможе людина посилатися на порушення вручення повістки, якщо вона вже знала про неї через додаток?

Як зазначила адвокатка, наразі офіційною процедурою вручення повістки є її надсилання Укрпоштою або особисте вручення під підпис. Тому малоймовірно, що суди братимуть до уваги факт, що людина була проінформована у Резерв+, якщо в неї увімкнені відповідні сповіщення.

Тобто суди не будуть розглядати сповіщення як офіційне вручення, оскільки для цього немає законодавчого підґрунтя, наголосила адвокатка. Проте вона попереджає, що це може бути першим кроком до можливих змін.

Вона наголосила, що якщо до постанови №560 внесуть зміни та запровадять електронні повістки як один із можливих офіційних способів вручення, тоді ситуація може змінитися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.