Кабмин упростил модернизацию авиации для борьбы с Шахедами — Свириденко
Кабинет министров принял решение, которое дает возможность ускорить дооснащение самолетов и вертолетов вооружением и дополнительными системами для борьбы с воздушными целями.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кабмин упростил модернизацию авиации: что известно
— Правительство приняло решение, которое позволяет быстрее дооборудовать самолеты и вертолеты под нужды современной войны. Теперь можно устанавливать вооружение, средства связи, навигации и обнаружения целей без длительных согласований. Весь процесс будет сокращен до одного месяца, – написала она в Telegram.
Свириденко уточнила, что к работам будут привлекать не только предприятия, но и специалистов и воинские части.
Это позволит быстрее реагировать на новые угрозы и повысит возможности украинских военных в отражении воздушных атак.
— Нужно быстро меняться и адаптировать наши процедуры к вызовам войны, – добавила премьер.
По словам министра обороны Ивана Федорова, новый подход предусматривает:
- установку дополнительного вооружения, средств связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей без длительных согласований технической документации;
- сокращение времени от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения до одного месяца.
— Также расширяем круг исполнителей работ. Дооборудование авиации смогут выполнять производители оборудования, специалисты и непосредственно воинские части, которые эксплуатируют технику, – добавил он.
