Кабинет министров принял решение, которое дает возможность ускорить дооснащение самолетов и вертолетов вооружением и дополнительными системами для борьбы с воздушными целями.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кабмин упростил модернизацию авиации: что известно

— Правительство приняло решение, которое позволяет быстрее дооборудовать самолеты и вертолеты под нужды современной войны. Теперь можно устанавливать вооружение, средства связи, навигации и обнаружения целей без длительных согласований. Весь процесс будет сокращен до одного месяца, – написала она в Telegram.

Свириденко уточнила, что к работам будут привлекать не только предприятия, но и специалистов и воинские части.

Это позволит быстрее реагировать на новые угрозы и повысит возможности украинских военных в отражении воздушных атак.

— Нужно быстро меняться и адаптировать наши процедуры к вызовам войны, – добавила премьер.

По словам министра обороны Ивана Федорова, новый подход предусматривает:

установку дополнительного вооружения, средств связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей без длительных согласований технической документации;

сокращение времени от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения до одного месяца.

— Также расширяем круг исполнителей работ. Дооборудование авиации смогут выполнять производители оборудования, специалисты и непосредственно воинские части, которые эксплуатируют технику, – добавил он.

Более быстрая модернизация авиации означает оперативную адаптацию к новым угрозам и расширение возможностей военных в борьбе с воздушными атаками.

