День штурманской службы авиации ВСУ начали отмечать 28 февраля с 2008 года по соответствующему указу Минобороны Украины.

Новый профессиональный праздник имел целью поддержать престиж штурманской службы авиации ВСУ.

Также это должно было помочь в стимулировании добросовестного выполнения своих обязанностей военнослужащими и развитии традиций в авиации.

Сейчас смотрят

День штурманской службы авиации ВСУ – история

Штурманы появились в 1910-х годах. Сначала они работали с артиллерией, однако во время Первой мировой войны начали поставлять летчикам полетные карты.

В Украине развитие штурманской службы авиации началось в 1920-х годах – тогда наша страна входила в состав СССР.

Штурманы помогали пилотам благодаря тому, что очень точно рассчитывали параметры полетов.

Сегодня штурманы служат как в авиации, так и на кораблях, подводных лодках и другом транспорте.

Эта профессия высоко ценится, ведь этим специалистам необходим большой объем знаний, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Среди прочего им нужно уметь четко работать с навигационными устройствами, знать организацию управления воздушным судном, правила определения времени работы и отдыха экипажа.

Роль штурмана в авиации

В военной авиации на плечи штурмана ложатся следующие обязанности:

прокладка курса;

вычисление запланированного перемещения и обозначение его на карте;

слежение за исправностью навигационных приборов;

проведение замеров с помощью навигационных приборов;

расчет необходимых значений полета (время в зависимости от силы и направления ветра, необходимое топливо, минимальная безопасная высота).

Иногда представители профессии в военной авиации получают более узкую специальность – штурман-оператор. В таком случае его обязанности могут быть не связаны с навигацией.

Также военные штурманы могут проводить аэрофотосъемку, сбрасывать бомбы, наводить и запускать ракеты, отвечать за десантирование войск и техники.

На некоторых летательных аппаратах они также могут выполнять обязанности летчика.

Штурманская служба сейчас

В условиях современной высокотехнологичной войны роль штурмана приобрела критическое значение как аналитического центра экипажа.

В условиях, когда вражеская РЭБ блокирует GPS-навигацию, именно штурман обеспечивает выживание, прокладывая курс на сверхнизких высотах с помощью математических расчетов и визуальных ориентиров для обхода зон ПВО.

Кроме пилотирования, штурманская служба отвечает за ювелирную точность программирования вооружения и координацию ударов в реальном времени.

Пока пилот управляет самолетом, штурман анализирует тактическую обстановку и расход топлива, превращая сложный вылет в результативную боевую операцию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.