Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дає змогу прискорити дообладнання літаків та гелікоптерів озброєнням і додатковими системами для боротьби з повітряними цілями.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кабмін спростив модернізацію авіації: що відомо

– Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє швидше дообладнувати літаки та гелікоптери під потреби сучасної війни. Тепер можна встановлювати озброєння, засоби зв’язку, навігації та виявлення цілей без тривалих погоджень. Увесь процес буде скорочений до одного місяця, – написала вона у Telegram.

Свириденко уточнила, що до робіт залучатимуть не лише підприємства, а й фахівців та військові частини.

Це дозволить швидше реагувати на нові загрози і підвищить можливості українських військових у відбитті повітряних атак.

– Маємо швидко змінюватися і адаптовувати наші процедури до викликів війни, – додала прем’єрка.

Міністр оборони Іван Федоров додав, що новий підхід передбачає:

встановлення додаткового озброєння, засобів зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без тривалих погоджень технічної документації;

скорочення часу від ідеї до виконання робіт, тестування та впровадження до одного місяця.

– Також розширюємо коло виконавців робіт. Дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку, – зауважив він.

Швидша модернізація авіації означає оперативну адаптацію до нових загроз і розширення можливостей військових у боротьбі з повітряними атаками.

Фото: Володимир Зеленський

