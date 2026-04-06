За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали более 940 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила живую силу и технику противника.

Потери РФ на 6 апреля 2026 года

  • личного состава — около 1 304 490 (+940);
  • танков — 11 841 (+2);
  • боевых бронированных машин — 24 360 (+10);
  • артиллерийских систем — 39 497 (+58);
  • РСЗО — 1 719;
  • средств ПВО — 1 338;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 221 396 (+1 953);
  • крылатых ракет — 4 517;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 87 614 (+259);
  • специальной техники — 4 112.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

