Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 6 апреля: ВСУ уничтожили 940 оккупантов и 58 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали более 940 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила живую силу и технику противника.
Потери РФ на 6 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 304 490 (+940);
- танков — 11 841 (+2);
- боевых бронированных машин — 24 360 (+10);
- артиллерийских систем — 39 497 (+58);
- РСЗО — 1 719;
- средств ПВО — 1 338;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 221 396 (+1 953);
- крылатых ракет — 4 517;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 87 614 (+259);
- специальной техники — 4 112.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
