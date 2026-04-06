За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали более 940 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила живую силу и технику противника.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 6 апреля 2026 года

личного состава — около 1 304 490 (+940);

танков — 11 841 (+2);

боевых бронированных машин — 24 360 (+10);

артиллерийских систем — 39 497 (+58);

РСЗО — 1 719;

средств ПВО — 1 338;

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 221 396 (+1 953);

крылатых ракет — 4 517;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 87 614 (+259);

специальной техники — 4 112.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.