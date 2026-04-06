Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 940 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила живу силу та техніку противника.

Втрати ворога на 6 квітня 2026 року

  • особового складу – близько 1 304 490 (+940);
  • танків – 11 841 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 360 (+10);
  • артилерійських систем – 39 497 (+58);
  • РСЗВ – 1 719;
  • засобів ППО – 1 338;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 221 396 (+1 953);
  • крилатих ракет – 4 517;
  • кораблів / катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 87 614 (+259);
  • спеціальної техніки – 4 112.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

