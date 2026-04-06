Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 940 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила живу силу та техніку противника.

Втрати ворога на 6 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 304 490 (+940);

танків – 11 841 (+2);

бойових броньованих машин – 24 360 (+10);

артилерійських систем – 39 497 (+58);

РСЗВ – 1 719;

засобів ППО – 1 338;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 221 396 (+1 953);

крилатих ракет – 4 517;

кораблів / катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 87 614 (+259);

спеціальної техніки – 4 112.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

