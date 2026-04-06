Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 6 квітня: ЗСУ знищили 940 окупантів та 58 артсистем
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували понад 940 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу авіація Сил оборони уразила живу силу та техніку противника.
Втрати ворога на 6 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 304 490 (+940);
- танків – 11 841 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 360 (+10);
- артилерійських систем – 39 497 (+58);
- РСЗВ – 1 719;
- засобів ППО – 1 338;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 221 396 (+1 953);
- крилатих ракет – 4 517;
- кораблів / катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 614 (+259);
- спеціальної техніки – 4 112.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
