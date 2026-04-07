За последние 4 года прямые потери государственных предприятий при публичных закупках у нерезидентов из-за курсовых разниц составили 2,8 млрд грн. Причиной потерь стала разница между курсом гривны на дату определения победителя и дату расчета за товары, приобретенные в валюте.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, ссылаясь на инициированное им исследование публичных закупок 9 крупнейших публичных заказчиков.

Что рассказал Киселевский об убытках государства

Дмитрий Кисилевский отметил, что курсовая разница при расчетах публичных заказчиков в валюте приводит к дискриминации украинских производителей и поставщиков-резидентов.

Ведь фактическая гривневая цена, оплачиваемая государственными компаниями в день расчета с нерезидентами, обычно выше, чем была в момент определения победителя тендера. Следовательно победу мог одержать другой участник.

В частности, согласно исследованию Государственного института информатизации и моделирования экономики, за последние 4 года больше потеряли на курсовых разницах при расчетах с подрядчиками-нерезидентами:

НАЭК Энергоатом – 1,59 млрд грн;

Укргаздобыча – 671 млн грн;

Укрзализныця – 352 млн грн.

Помимо прямых потерь существуют также и косвенные – это недополучение налогов. Ведь украинские производители платят налоги в Украине.

Также платят налоги, хоть и в меньших объемах, поставщики – резиденты. Поставщики – нерезиденты не платят в Украине ничего.

– Представим закупку, в которой поставщик – нерезидент предложил стоимость товара $1 млн при курсе 39 грн за доллар. Его выбрали победителем, сравнивая предложение 39 млн. грн. с предложением украинского производителя 39,5 млн. грн. Нерезидент победил, цена его зафиксирована в валюте. Когда же пора ему платить, курс изменился до 40 грн за доллар. Чтобы заплатить $1 млн, заказчик потратил 40 млн. грн. Он потратил больше денег, чем планировал, и больше денег, чем потратил на украинский товар, – объяснил Киселевский.

Он добавил, что это ненормально, что валютный риск берет на себя заказчик. Ведь выигрывает от этого только поставщик – нерезидент, не платящий в украинский бюджет ничего.

Дмитрий Кисилевский отметил, что ущерб государства, госкомпаний и дискриминация украинских производителей – это то, что нужно изменить.

Заметим, что исследование закупок за 2022-25 годы провел Государственный институт информатизации и моделирования экономики.

Предметом исследования стали 511 закупок, осуществленных у компаний-нерезидентов на сумму 124,5 млрд. грн. Исследование охватило закупки 9 крупных украинских заказчиков:

Энергоатом;

Укргаздобыча;

Укрзализныцу;

Медицинские закупки;

Укртранснефть;

Укрнефть;

Укрэнерго;

Укргидроэнерго;

Леса Украины.

Информацию о закупках у нерезидентов предоставили компании на депутатское обращение Дмитрия Кисилевского. Исследование было представлено 7 апреля на заседании Рабочей группы по обеспечению оперативной обработки вопросов публичных закупок с локализацией Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию.

