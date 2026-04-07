Государство теряет миллиарды из-за несовершенного порядка закупок у нерезидентов – Кисилевский
- За 4 года госпредприятия потеряли 2,8 млрд грн из-за курсовых разниц в закупках у нерезидентов.
- Действующий механизм создает преимущество нерезидентам и дискриминирует украинских производителей.
За последние 4 года прямые потери государственных предприятий при публичных закупках у нерезидентов из-за курсовых разниц составили 2,8 млрд грн. Причиной потерь стала разница между курсом гривны на дату определения победителя и дату расчета за товары, приобретенные в валюте.
Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, ссылаясь на инициированное им исследование публичных закупок 9 крупнейших публичных заказчиков.
Что рассказал Киселевский об убытках государства
Дмитрий Кисилевский отметил, что курсовая разница при расчетах публичных заказчиков в валюте приводит к дискриминации украинских производителей и поставщиков-резидентов.
Ведь фактическая гривневая цена, оплачиваемая государственными компаниями в день расчета с нерезидентами, обычно выше, чем была в момент определения победителя тендера. Следовательно победу мог одержать другой участник.
В частности, согласно исследованию Государственного института информатизации и моделирования экономики, за последние 4 года больше потеряли на курсовых разницах при расчетах с подрядчиками-нерезидентами:
- НАЭК Энергоатом – 1,59 млрд грн;
- Укргаздобыча – 671 млн грн;
- Укрзализныця – 352 млн грн.
Помимо прямых потерь существуют также и косвенные – это недополучение налогов. Ведь украинские производители платят налоги в Украине.
Также платят налоги, хоть и в меньших объемах, поставщики – резиденты. Поставщики – нерезиденты не платят в Украине ничего.
– Представим закупку, в которой поставщик – нерезидент предложил стоимость товара $1 млн при курсе 39 грн за доллар. Его выбрали победителем, сравнивая предложение 39 млн. грн. с предложением украинского производителя 39,5 млн. грн. Нерезидент победил, цена его зафиксирована в валюте. Когда же пора ему платить, курс изменился до 40 грн за доллар. Чтобы заплатить $1 млн, заказчик потратил 40 млн. грн. Он потратил больше денег, чем планировал, и больше денег, чем потратил на украинский товар, – объяснил Киселевский.
Он добавил, что это ненормально, что валютный риск берет на себя заказчик. Ведь выигрывает от этого только поставщик – нерезидент, не платящий в украинский бюджет ничего.
Дмитрий Кисилевский отметил, что ущерб государства, госкомпаний и дискриминация украинских производителей – это то, что нужно изменить.
Заметим, что исследование закупок за 2022-25 годы провел Государственный институт информатизации и моделирования экономики.
Предметом исследования стали 511 закупок, осуществленных у компаний-нерезидентов на сумму 124,5 млрд. грн. Исследование охватило закупки 9 крупных украинских заказчиков:
- Энергоатом;
- Укргаздобыча;
- Укрзализныцу;
- Медицинские закупки;
- Укртранснефть;
- Укрнефть;
- Укрэнерго;
- Укргидроэнерго;
- Леса Украины.
Информацию о закупках у нерезидентов предоставили компании на депутатское обращение Дмитрия Кисилевского. Исследование было представлено 7 апреля на заседании Рабочей группы по обеспечению оперативной обработки вопросов публичных закупок с локализацией Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию.
