Раскрыта схема незаконного завладения электрической энергией без ее фактической оплаты, чем нанесен ущерб компании Укрэнерго на сумму более 168 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Схема завладения электрической энергией

Так, правоохранители разоблачили директора коммерческого предприятия и бывшего директора электропоставщика. Им инкриминируется присвоение средств Укрэнерго (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Ответственному должностному лицу НЭК Укрэнерго инкриминируется злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия заключили договор с поставщиком на поставку электроэнергии, при этом не имели намерения оплачивать потребленную электричество.

Электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. За небалансы никто не платил.

Должностное лицо НЭК Укрэнерго, имеющее полномочия по проведению расчетов, умышленно не приняло предусмотренных законодательством мер реагирования, подчеркнули в Офисе генпрокурора.

В результате, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн. Это и нанесло материальный ущерб Укрэнерго.

У подозреваемых провели ряд обысков, где изъяли черновые записи и документы, содержащие доказательства мошеннической схемы.

