За останні 4 роки прямі втрати державних підприємств при публічних закупівлях у нерезидентів через курсові різниці склали 2,8 млрд грн. Причиною втрат стала різниця між курсом гривні на дату визначення переможця та на дату розрахунку за товари, придбані в валюті.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, посилаючись на ініційоване ним дослідження публічних закупівель 9 найбільших публічних замовників.

Що розповів Киселевський про збитки держави

Дмитро Кисилевський відзначив, що курсова різниця при розрахунках публічних замовників у валюті призводить до дискримінації українських виробників та постачальників-резидентів.

Адже фактична гривнева ціна, яку сплачують державні компанії в день розрахунку з нерезидентами, зазвичай вища, ніж була в момент визначення переможця тендеру. Відтак перемогу міг отримати інший учасник.

Зокрема, згідно з дослідженням Державного інституту інформатизації та моделювання економіки, за останні 4 роки найбільше втратили на курсових різницях при розрахунках з підрядниками-нерезидентами:

НАЕК Енергоатом – 1,59 млрд грн;

Укргазвидобування – 671 млн грн;

Укрзалізниця – 352 млн грн.

Крім прямих втрат існують також і непрямі – це недоотримання податків. Адже українські виробники сплачують податки в Україні.

Також сплачують податки, хоч і в менших обсягах, постачальники – резиденти. Постачальники – нерезиденти не сплачують в Україні нічого.

– Уявімо закупівлю, в якій постачальник – нерезидент запропонував вартість товару $1 млн при курсі 39 грн за долар. Його обрали переможцем, порівнюючи пропозицію 39 млн грн з пропозицією українського виробника 39,5 млн грн. Нерезидент переміг, його ціна зафіксована в валюті. Коли ж настав час йому платити, курс змінився до 40 грн за доллар. Щоб заплатити $1 млн, замовник витратив 40 млн грн. Він витратив більше грошей, ніж планував, і більше грошей, ніж витратив би на український товар, – пояснив Киселевський.

Він додав, що це ненормально, що валютний ризик бере на себе замовник. Адже виграє від цього лише постачальник – нерезидент, який не платить в український бюджет нічого.

Дмитро Кисилевський наголосив, що збитки держави, держкомпаній і дискримінація українських виробників – це те, що потрібно змінити.

Зауважимо, що дослідження закупівель за 2022-25 роки провів Державний інститут інформатизації та моделювання економіки.

Предметом дослідження стали 511 закупівель, здійснених у компаній-нерезидентів на суму 124,5 млрд грн. Дослідження охопило закупівлі 9 великих українських замовників:

Енергоатом;

Укргазвидобування;

Укрзализницю;

Медичні закупівлі;

Укртранснафту;

Укрнафту;

Укренерго;

Укргідроенерго;

Ліси України.

Інформацію про закупівлі у нерезидентів надали компанії на депутатське звернення Дмитра Кисилевського. Дослідження було представлено 7 квітня на засіданні Робочої групи щодо забезпечення оперативного опрацювання питань публічних закупівель із локалізацією Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

