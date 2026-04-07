Накануне Пасхи украинцы стремятся порадовать своих родных и близких приятными сюрпризами. В посылках — праздничные лакомства, паски, домашняя выпечка и символические подарки.

Особое внимание уделяют и поддержке наших защитников: военным на фронт также активно отправляют пасхальные подарки, чтобы передать частичку домашнего тепла и заботы.

Чтобы все отправления вовремя дошли до адресатов, заранее спланируйте визит в отделение и проверьте график работы Укрпочты в праздничные дни.

В компании напоминают, что в предпраздничный период нагрузка возрастает, поэтому лучше не откладывать отправку на последний момент. К тому же Укрпочта продолжает поддерживать военных, в частности предлагая льготную доставку для наших защитников по символической стоимости всего в одну гривну.

Будет ли работать Укрпочта на Пасху 2026

Руководство почтового оператора призывает клиентов заранее планировать отправку и получение посылок, чтобы избежать очередей в предпраздничные дни. Также в компании обнародовали график работы почтовых отделений Укрпочты на Пасху в 2026 году.

В сам день праздника — воскресенье, 12 апреля — режим работы будет изменен, тогда как в предпраздничные и послепраздничные дни отделения будут работать в обычном режиме.

Укрпочта, график работы на Пасху:

В субботу, 11 апреля, отделения будут работать по стандартному субботнему графику.

В воскресенье, 12 апреля (Пасха), большинство отделений откроется позже, а именно с 12:00.

В понедельник, 13 апреля, работа возобновится в обычном режиме.

Как проверить график работы своего отделения

В компании обращают внимание, что режим работы может отличаться в зависимости от типа отделения и населенного пункта. Поэтому клиентам рекомендуют заранее уточнять информацию:

на официальном сайте Укрпочты

в мобильном приложении

через чат-ботов в мессенджерах

Укрпочта призывает граждан не откладывать отправку посылок на последние дни перед праздником. В пиковые периоды возрастает нагрузка на отделения, что может приводить к очередям и задержкам в обслуживании.

