Напередодні Великодня українці прагнуть потішити своїх рідних і близьких приємними сюрпризами. У посилках святкові смаколики, паски, домашня випічка та символічні подарунки.

Окрему увагу приділяють і підтримці наших захисників, тож до військових на фронт також активно надсилають великодні гостинці, аби передати частинку домашнього тепла та турботи.

Щоб усі відправлення вчасно дійшли до адресатів, заздалегідь сплануйте візит до відділення та перевірте графік роботи Укрпошта у святкові дні.

У компанії нагадують, що у передсвятковий період навантаження зростає, тому краще не відкладати відправлення на останній момент. До того ж Укрпошта продовжує підтримувати військових, зокрема пропонуючи пільгову доставку для наших захисників, символічною вартістю усього в одну гривню.

Керівництво поштового оператора закликає клієнтів заздалегідь планувати відправлення та отримання посилок, аби уникнути черг у передсвяткові дні. Також у компанії оприлюднили графік роботи поштових відділень Укрпошти на Великдень у 2026 році.

У сам день свята — неділю, 12 квітня — режим роботи буде змінено, тоді як у передсвяткові та післясвяткові дні відділення працюватимуть у звичному форматі.

Укрпошта, графік роботи на Великдень:

У суботу, 11 квітня відділення працюватимуть за стандартним суботнім графіком.

У неділю, 12 квітня (Великдень), більшість відділень відкриється пізніше, а саме з 12:00.

У понеділок, 13 квітня, роботу буде відновлено у звичайному режимі.

Як перевірити графік свого відділення

У компанії звертають увагу, що режим роботи може відрізнятися залежно від типу відділення та населеного пункту. Тому клієнтам радять заздалегідь уточнювати інформацію:

на офіційному сайті Укрпошти

у мобільному застосунку

через чат-боти у месенджерах

Укрпошта закликає громадян не відкладати відправлення посилок на останні дні перед святом. У пікові періоди зростає навантаження на відділення, що може призводити до черг і затримок в обслуговуванні.

