Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского фрегата проекта 11356Р типа Буревестник, являющегося носителем Калибров.

Кроме того, в ведомстве предоставили детали прилетов по нефтяному терминалу Шесхарис в Краснодарском крае РФ.

Удар по Шесхарису и фрегату Буревестник: что известно

Отмечается, что 5 апреля 2026 г. ВСУ поразили нефтяной терминал Шехарис в Краснодарском крае и повредили стендеры причалов №1, №1А и №2.

В то же время сообщается о поражении стендеров на причалах №6 и №7, повреждении трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти.

– Вместе с тем подтверждено поражение 3 резервуаров (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе Грушовая в Краснодарском крае РФ, обеспечивающей нефтяной терминал Шесхарис, – говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что также фиксируется попадание двух ударных БпЛА в российский фрегат проекта 11356Р типа Буревестник – носитель крылатых ракет Калибр, масштабы ущерба еще уточняются.

Также ночью против 7 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили пункты управления БпЛА в районах Зеленого Запорожской области и Удачного Донецкой области.

– Среди прочего, зафиксировано поражение сосредоточений живой силы противника в районах Строгановки и Красногорского Запорожской области и Родинского Донецкой области, – говорится в сообщении.

Напомним, 7 апреля произошла атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

По данным Генштаба, после атаки на нефтяной терминал Усть-Луга Ойл (Слободка, Ленинградская область), предварительно подтверждено поражение трех резервуаров, принадлежащих предприятию Транснефть-Балтика. Указанный объект является важнейшим элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов страны-агрессора.

Источник : Генштаб ЗСУ

