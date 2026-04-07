Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського фрегата проєкту 11356Р типу Буревісник, що є носієм Калібрів.

Крім того, у відомстві надали деталі прильотів по нафтовому терміналу Шесхарис, що у Краснодарському краї РФ.

Ураження терміналу Шесхарис та фрегата Буревісник: що відомо

Зазначається, що 5 квітня 2026 року ЗСУ уразили нафтовий термінал Шехарис у Краснодарському краї та пошкодили стендери причалів №1, №1А і №2.

Водночас повідомляється про ураження стендерів на причалах №6 та №7, пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.

– Разом з тим підтверджено ураження 3 резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі Грушовая у Краснодарському краї РФ, що забезпечує нафтовий термінал Шесхарис, – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважив, що також фіксується влучання двох ударних БпЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу Буревісник – носій крилатих ракет Калібр, масштаби збитків ще уточнюються.

Також вночі проти 7 квітня підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині.

– Серед іншого зафіксовано ураження зосереджень живої сили противника у районах Строганівки і Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області, – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 7 квітня відбулася атака дронів на порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ.

За даними Генштабу, після атаки на нафтовий термінал Усть-Луга Ойл (Слободка, Ленінградська область), попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству Транснефть-Балтика. Зазначений об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів країни-агресора.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

