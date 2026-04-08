В планах российских войск появился пункт по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Планы РФ на буферную зону в Винницкой области

По словам Палисы, россияне продолжают формировать амбициозные планы по расширению боевых действий, которые охватывают различные регионы Украины.

Среди них впервые зафиксировано намерение создать буферную зону в Винницкой области со стороны Приднестровья.

В то же время он подчеркнул, что на этом этапе оснований для паники нет, поскольку Россия не имеет достаточных сил для реализации подобных сценариев.

По данным украинской стороны, основные усилия РФ в 2026 году сосредоточены на Донбассе.

Кроме того, россияне рассматривают:

создание буферных зон в приграничных регионах — Харьковской, Сумской и Черниговской областях;

попытки захвата Запорожья и Херсонщины;

долгосрочную цель — выход на Николаевскую и Одесскую области.

Палиса отметил, что, несмотря на масштабные намерения, российская армия не имеет достаточного ресурса для достижения оперативного прорыва или реализации всех озвученных планов.

По его словам, пока нет предпосылок для кардинального перелома ситуации на фронте в пользу РФ.

