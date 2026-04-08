У планах російських військ з’явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю РБК-Україна.

Плани РФ на буферну зону у Вінницькій області

За словами Паліси, росіяни продовжують формувати амбітні плани щодо розширення бойових дій, які охоплюють різні регіони України.

Серед них вперше зафіксовано намір створити буферну зону у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я.

Водночас він наголосив, що на цьому етапі підстав для паніки немає, оскільки Росія не має достатніх сил для реалізації подібних сценаріїв.

За даними української сторони, основні зусилля РФ у 2026 році зосереджені на Донбасі.

Крім того, росіяни розглядають:

створення буферних зон у прикордонних регіонах — Харківській, Сумській та Чернігівській областях;

спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини;

довгострокову ціль — вихід на Миколаївську та Одеську області.

Паліса наголосив, що, попри масштабні наміри, російська армія не має достатнього ресурсу для досягнення оперативного прориву чи реалізації всіх озвучених планів.

За його словами, наразі немає передумов для кардинального перелому ситуації на фронті на користь РФ.

